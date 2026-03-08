Відео
Україна
Головна Одеса Аналітик пояснив, як використання дронів змінило бої на фронті

Аналітик пояснив, як використання дронів змінило бої на фронті

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 15:38
Скільки дронів використовують на фронті — дані DeepState
Військовий запускає дрон. Фото ілюстративне: 122 окрема бригада Сил територіальної оборони

Масштаби використання безпілотників на фронті значно більші, ніж може здаватися. Дрони застосовують щодня і у великій кількості — від полювання на піхоту до атак на бронетехніку. Інколи для ураження однієї цілі військовим доводиться запускати не один, а десятки безпілотників.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий.

Читайте також:

Безпілотники на полі бою

Роман Погорілий пояснює, що реальна тактика застосування безпілотників суттєво відрізняється від того, як її часто уявляють у тилу. Один апарат не завжди здатен виконати завдання, тому підрозділи запускають кілька дронів поспіль.

"Навіть піхотинець дуже часто знищується не одним дроном. Це декілька дронів. Техніка — це взагалі окрема історія. У нас був випадок, коли на один танк витратили, здається, шість десятків дронів", — розповів Погорілий.

За його словами, такі приклади добре показують реальні масштаби використання безпілотників у війні. Частина дронів може не досягти цілі через роботу засобів радіоелектронної боротьби або інші перешкоди. Інші пошкоджують техніку, але для її повного знищення потрібно кілька ударів. Через це дрони використовують серіями. Після першої атаки запускають наступні апарати, щоб довести ураження до кінця.

Військовий з дроном
Військовий запускає дрон. Фото ілюстративне: 122 окрема бригада Сил територіальної оборони

Як запускають дрони

Погорілий каже, що саме масштаб застосування безпілотників часто недооцінюють. На фронті їх використовують настільки активно, що потреба в нових апаратах залишається постійною.

"Коли питають, чи вистачає дронів, жоден нормальний командир не скаже, що достатньо. Завжди буде мало, тому що вони використовуються у величезній кількості", — зазначив він.

За його словами, дрони стали одним із ключових інструментів сучасної війни. Вони використовуються під час оборони, атак і полювання на техніку, тому їх застосування на фронті постійно зростає.

Військовий несе БпЛА
Військовий тримає дрон. Фото ілюстративне: 122 окрема бригада Сил територіальної оборони

Нагадаємо, Сили оборони 7 та у ніч на 8 березня завдали серії ударів по російських цілях на тимчасово окупованих територіях та у самій РФ. Під ураження потрапили зенітний комплекс, десантний катер і кілька пунктів управління безпілотниками.

Також ми писали, що військові уразили багатофункціональний гелікоптер К-27 Росії над Чорним морем. Одночасно українські дрони атакували бурову установку "Сиваш", де окупанти розміщували ППО та засоби зв’язку.

Одеса Одеська область Новини Одеси дрони війна фронт
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
