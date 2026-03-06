Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Знищення гелікоптера над Чорним морем — нові деталі

Знищення гелікоптера над Чорним морем — нові деталі

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 15:50
ЗСУ збили російський гелікоптер К-27 над Чорним морем
Вертоліт Ка-27. Фото ілюстративне: росЗМІ

Збройні сили України уразили багатофункціональний гелікоптер К-27 Росії над Чорним морем. Одночасно українські дрони атакували бурову установку "Сиваш", де окупанти розміщували ППО та засоби зв’язку. Внаслідок удару росіяни втратили контроль над технікою, є людські жертви. Це вже другий вертоліт, знищений українцями за тиждень.

Про нові деталі в ефірі Радіо NV розповів засновник Благодійного Фонду Закриймо небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Знищення вертольота

Українські військово-морські сили повідомляли, що над акваторією Чорного моря був збитий російський гелікоптер К-27. Він намагався сісти на бурову установку "Сиваш", де окупанти розташували засоби РЕП, ППО та системи ретрансляції для атак дронами по Одещині та Миколаївщині. За словами Ігоря Романенка, операція була комплексною. Працювали повітряні та морські безпілотники, а також дрони-камікадзе. Вертоліт знищили в момент посадки, що дозволило уникнути додаткових втрат серед українських сил. Пошкоджено також засоби управління зв’язком росіян, а деякі екіпажі зазнали втрат.

"Цей удар показує, що комплексне використання дронів і систем оборони дозволяє ефективно зменшувати можливості Чорноморського флоту РФ. Ми працюємо не тільки по гелікоптерах, а по всіх критичних цілях одночасно", — зазначає Ігор Романенко, генерал-лейтенант та колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ.

Це вже другий гелікоптер, знищений цього тижня: раніше українці вразили Мі-8АМТШ, який за даними РФ, впав через "friendly fire". Такі удари демонструють, що українські сили посилюють контроль над морськими шляхами та обмежують можливості російських військових атак із Чорного моря.

Нагадаємо, ми повідомляли, що безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ цієї ночі відкрили сезон весняних ударів по військових об’єктах у Криму. Уражено виробничі цехи АТ "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод", а також місця дислокації техніки та особового складу в Пушкіне, поруч з аеродромом Джанкой. 

Також ми писали, що українські розвідники завдали серію ударів по російських військових цілях у тимчасово окупованому Криму. Операції провів спецпідрозділ "Примари". Протягом лютого 2026 року під удари потрапили кораблі, катери, авіаційна техніка та елементи ППО РФ. 

Одеса Чорне море Одеська область Новини Одеси авіація вертоліт
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації