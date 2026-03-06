ЗСУ збили російський гелікоптер К-27 над Чорним морем

Вертоліт Ка-27. Фото ілюстративне: росЗМІ

Збройні сили України уразили багатофункціональний гелікоптер К-27 Росії над Чорним морем. Одночасно українські дрони атакували бурову установку "Сиваш", де окупанти розміщували ППО та засоби зв’язку. Внаслідок удару росіяни втратили контроль над технікою, є людські жертви. Це вже другий вертоліт, знищений українцями за тиждень.

Про нові деталі в ефірі Радіо NV розповів засновник Благодійного Фонду Закриймо небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко, передає Новини.LIVE.

Знищення вертольота

Українські військово-морські сили повідомляли, що над акваторією Чорного моря був збитий російський гелікоптер К-27. Він намагався сісти на бурову установку "Сиваш", де окупанти розташували засоби РЕП, ППО та системи ретрансляції для атак дронами по Одещині та Миколаївщині. За словами Ігоря Романенка, операція була комплексною. Працювали повітряні та морські безпілотники, а також дрони-камікадзе. Вертоліт знищили в момент посадки, що дозволило уникнути додаткових втрат серед українських сил. Пошкоджено також засоби управління зв’язком росіян, а деякі екіпажі зазнали втрат.

"Цей удар показує, що комплексне використання дронів і систем оборони дозволяє ефективно зменшувати можливості Чорноморського флоту РФ. Ми працюємо не тільки по гелікоптерах, а по всіх критичних цілях одночасно", — зазначає Ігор Романенко, генерал-лейтенант та колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ.

Це вже другий гелікоптер, знищений цього тижня: раніше українці вразили Мі-8АМТШ, який за даними РФ, впав через "friendly fire". Такі удари демонструють, що українські сили посилюють контроль над морськими шляхами та обмежують можливості російських військових атак із Чорного моря.

Нагадаємо, ми повідомляли, що безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ цієї ночі відкрили сезон весняних ударів по військових об’єктах у Криму. Уражено виробничі цехи АТ "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод", а також місця дислокації техніки та особового складу в Пушкіне, поруч з аеродромом Джанкой.

Також ми писали, що українські розвідники завдали серію ударів по російських військових цілях у тимчасово окупованому Криму. Операції провів спецпідрозділ "Примари". Протягом лютого 2026 року під удари потрапили кораблі, катери, авіаційна техніка та елементи ППО РФ.