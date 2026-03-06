Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Новые детали уничтожения вертолёта над Чёрным морем

Новые детали уничтожения вертолёта над Чёрным морем

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 15:50
ВСУ сбили российский вертолет К-27 над Черным морем
Вертолет Ка-27. Фото иллюстративное: росСМИ

Вооружённые силы Украины поразили российский многоцелевой вертолёт Ка-27 над Чёрным морем. Одновременно украинские беспилотники атаковали буровую платформу "Сиваш", где российские военные разместили средства ПВО и оборудование связи. После удара российские военные потеряли контроль над техникой. По предварительным данным, есть погибшие и раненые. Это уже второй российский вертолёт, уничтоженный украинскими силами за последнюю неделю.

О новых деталях в эфире Радио NV рассказал основатель Благотворительного Фонда Закроем небо Украины, генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Уничтожение вертолета

Украинские военно-морские силы сообщали, что над акваторией Черного моря был сбит российский вертолет К-27. Он пытался сесть на буровую установку "Сиваш", где оккупанты расположили средства РЭП, ПВО и системы ретрансляции для атак дронами по Одесской и Николаевской области. По словам Игоря Романенко, операция была комплексной. Работали воздушные и морские беспилотники, а также дроны-камикадзе. Вертолет уничтожили в момент посадки, что позволило избежать дополнительных потерь среди украинских сил. Повреждены также средства управления связью россиян, а некоторые экипажи понесли потери.

"Этот удар показывает, что комплексное использование дронов и систем обороны позволяет эффективно уменьшать возможности Черноморского флота РФ. Мы работаем не только по вертолетам, а по всем критическим целям одновременно", — отмечает Игорь Романенко, генерал-лейтенант и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ.

Это уже второй вертолет, уничтоженный на этой неделе: ранее украинцы поразили Ми-8АМТШ, который по данным РФ, упал из-за "friendly fire". Такие удары демонстрируют, что украинские силы усиливают контроль над морскими путями и ограничивают возможности российских военных атак с Черного моря.

Напомним, мы сообщали, что беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ этой ночью открыли сезон весенних ударов по военным объектам в Крыму. Поражены производственные цеха АО "Евпаторийский авиационный ремонтный завод", а также места дислокации техники и личного состава в Пушкино, рядом с аэродромом Джанкой.

Также мы писали, что украинские разведчики нанесли серию ударов по российским военным целям во временно оккупированном Крыму. Операции провело спецподразделение "Призраки". В течение февраля 2026 года под удары попали корабли, катера, авиационная техника и элементы ПВО РФ.

Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы авиация вертолет
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации