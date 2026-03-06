ВСУ сбили российский вертолет К-27 над Черным морем

Вертолет Ка-27. Фото иллюстративное: росСМИ

Вооружённые силы Украины поразили российский многоцелевой вертолёт Ка-27 над Чёрным морем. Одновременно украинские беспилотники атаковали буровую платформу "Сиваш", где российские военные разместили средства ПВО и оборудование связи. После удара российские военные потеряли контроль над техникой. По предварительным данным, есть погибшие и раненые. Это уже второй российский вертолёт, уничтоженный украинскими силами за последнюю неделю.

О новых деталях в эфире Радио NV рассказал основатель Благотворительного Фонда Закроем небо Украины, генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко, передает Новини.LIVE.

Уничтожение вертолета

Украинские военно-морские силы сообщали, что над акваторией Черного моря был сбит российский вертолет К-27. Он пытался сесть на буровую установку "Сиваш", где оккупанты расположили средства РЭП, ПВО и системы ретрансляции для атак дронами по Одесской и Николаевской области. По словам Игоря Романенко, операция была комплексной. Работали воздушные и морские беспилотники, а также дроны-камикадзе. Вертолет уничтожили в момент посадки, что позволило избежать дополнительных потерь среди украинских сил. Повреждены также средства управления связью россиян, а некоторые экипажи понесли потери.

"Этот удар показывает, что комплексное использование дронов и систем обороны позволяет эффективно уменьшать возможности Черноморского флота РФ. Мы работаем не только по вертолетам, а по всем критическим целям одновременно", — отмечает Игорь Романенко, генерал-лейтенант и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ.

Это уже второй вертолет, уничтоженный на этой неделе: ранее украинцы поразили Ми-8АМТШ, который по данным РФ, упал из-за "friendly fire". Такие удары демонстрируют, что украинские силы усиливают контроль над морскими путями и ограничивают возможности российских военных атак с Черного моря.

Напомним, мы сообщали, что беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ этой ночью открыли сезон весенних ударов по военным объектам в Крыму. Поражены производственные цеха АО "Евпаторийский авиационный ремонтный завод", а также места дислокации техники и личного состава в Пушкино, рядом с аэродромом Джанкой.

Также мы писали, что украинские разведчики нанесли серию ударов по российским военным целям во временно оккупированном Крыму. Операции провело спецподразделение "Призраки". В течение февраля 2026 года под удары попали корабли, катера, авиационная техника и элементы ПВО РФ.