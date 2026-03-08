Стало известно, сколько дронов используют на фронте — аналитика

Военный запускает дрон. Фото иллюстративное: 122 отдельная бригада Сил территориальной обороны

Масштабы использования дронов на фронте значительно больше, чем может показаться. БпЛА применяют ежедневно и в большом количестве — от разведки и охоты на пехоту до атак на бронетехнику. Иногда для поражения одной цели военным приходится запускать не один, а десятки беспилотников.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый.

Беспилотники на поле боя

Роман Погорелый объясняет, что реальная тактика применения беспилотников существенно отличается от того, как ее часто представляют в тылу. Один аппарат не всегда способен выполнить задачу, поэтому подразделения запускают несколько дронов подряд.

"Даже пехотинец очень часто уничтожается не одним дроном. Это несколько дронов. Техника — это вообще отдельная история. У нас был случай, когда на один танк потратили, кажется, шесть десятков дронов", — рассказал Погорелый.

По его словам, такие примеры хорошо показывают реальные масштабы использования беспилотников в войне. Часть дронов может не достичь цели из-за работы средств радиоэлектронной борьбы или других препятствий. Другие повреждают технику, но для ее полного уничтожения требуется несколько ударов. Поэтому дроны используют сериями. После первой атаки запускают следующие аппараты, чтобы довести поражение до конца.

Как запускают дроны

Погорелый говорит, что именно масштаб применения беспилотников часто недооценивают. На фронте их используют настолько активно, что потребность в новых аппаратах остается постоянной.

"Когда спрашивают, хватает ли дронов, ни один нормальный командир не скажет, что достаточно. Всегда будет мало, потому что они используются в огромном количестве", — отметил он.

По его словам, дроны стали одним из ключевых инструментов современной войны. Они используются во время обороны, атак и охоты на технику, поэтому их применение на фронте постоянно растет.

Военный держит дрон. Фото иллюстративное: 122 отдельная бригада Сил территориальной обороны

Напомним, Силы обороны 7 и в ночь на 8 марта нанесли серии ударов по российским целям на временно оккупированных территориях и в самой РФ. Под поражение попали зенитный комплекс, десантный катер и несколько пунктов управления беспилотниками.

Также мы писали, что военные поразили многофункциональный вертолет К-27 России над Черным морем. Одновременно украинские дроны атаковали буровую установку "Сиваш", где оккупанты размещали ПВО и средства связи.