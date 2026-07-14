Украинские моряки уничтожили корабль ФСБ РФ "Изумруд"

Российский корабль. Иллюстративное фото: Википедия

Карина Приходько Редактор

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины уничтожили пограничный сторожевой корабль ФСБ России "Изумруд". Операцию провели украинские военные моряки с применением морского беспилотного комплекса Sargan-3000.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ВМС.

Уничтожение российского корабля "Изумруд"

"Украинские военные моряки потопили пограничный сторожевой корабль 2-го ранга с помощью морского беспилотного комплекса Sargan-3000 недалеко от Новороссийска. Среди экипажа корабля есть погибшие и раненые", — говорится в сообщении.

Уничтожение корабля "Изумруд". Фото: t.me/ukrainian_navy

Отмечается, что именно "Изумруд" 25 ноября 2018 года участвовал в нападении на корабли ВМС Украины в Керченском проливе.

Что известно об "Изумруде"

ПСКР "Изумруд" спущен на воду в 2014 году. Корабль был оборудован вертолетной площадкой. Его длина — 62,5 м. Водоизмещение — около 630–750 тонн, а максимальная скорость — до 27 узлов.

Как писали Новини.LIVE, ранее у берегов Крыма Силы обороны уничтожили еще один российский корабль. Среди пораженных целей также были системы ПВО, железнодорожная инфраструктура и топливные запасы.

А 1 июля СБУ нанесла удар по ангарам с истребителями на аэродроме в Крыму. После атаки на одном из объектов вспыхнул пожар.