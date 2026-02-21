С чего начать изучение украинского языка с нуля в 2026 году

Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

За последние годы украинский язык прошёл путь от повседневного средства общения к маркеру национального самоощущения и устойчивости. Он стал не только способом коммуникации, но и проявлением гражданской позиции. После начала полномасштабной войны языковая динамика заметно изменилась: многие украинцы осознанно сделали выбор в пользу украинского — кто-то полностью перешёл на него в быту и работе, кто-то начал изучать или углублять знания. Одновременно усилилось внимание к культуре речи, качеству публичного пространства и языковой среде для детей. Вопросы популяризации украинского, его естественного присутствия в медиа, образовании и семье сегодня звучат особенно остро, ведь речь идёт не просто о языке — а о ценностях и будущем общества.

О языковых изменениях, собственном опыте преподавания за рубежом и типичных ошибках в произношении журналисты Новини.LIVE пообщались с доктором философии, преподавательницей Южноукраинского национального педагогического университета имени К. Д. Ушинского и филологиней, Катей Ткаченко.

Реклама

Читайте также:

Спрос на украинский язык

Сегодня украинский язык переживает важный период возрождения. Все больше людей переходят на него сознательно, понимая его значение не только как средства общения, а как элемента национальной безопасности и культурной идентичности.

"Условно, за последние два года ту тенденцию, которую я вижу, могу отметить как положительную, то есть рост есть. Конечно, до этого, с начала полномасштабного, я также наблюдала увеличение количества желающих изучать украинский. Поэтому я стала волонтером всеукраинского движения "Единые", которое помогает перейти на украинский язык всем желающим", — рассказывает доктор философии, преподаватель Южноукраинского национального педагогического университета имени К. Д. Ушинского и филолог, Катря Ткаченко.

Преподаватель Южноукраинского национального педагогического университета имени К. Д. Ушинского и филолог, Катря Ткаченко. Фото: Новини.LIVE

В то же время ключевым фактором для возрождения украинского языка как главного в быту остается образование и воспитание. Именно через семью, школу и университет формируется новое поколение украинцев, для которых украинский является естественной и органической частью жизни.

Люди с флагом на улице. Фото: Новини.LIVE

Типичные ошибки и произношение

Довольно часто при хороде на украинском языке одесситы сталкиваются с проблемами. Отдельная часть работы филолога - объяснение особенностей правильного украинского произношения. Она отмечает, что украинский язык имеет четкие артикуляционные правила, которые делают его уникальным.

"Твердые шипящие — это база. Если вы твердо шепчете, это уже половина успеха. О чем я сейчас говорю? Это "щ", "ш". Они у нас бывают либо полумягкие, либо твердые. Мягких не бывает. То есть мы говорим не "счастье", а "счастье". Не "чисто", а "чисто". Не "читати", а "читати"", — объясняет эксперт.

Люди сидят на лавочке. Фото: Новини.LIVE

Именно артикуляция, формирует звучание украинского языка. Она требует четкой работы речевого аппарата, что создает особую мелодичность, ведь во время произношения губы активно работают. Это создает эффект открытости и выразительности. Особое внимание она обращает на произношение буквы "в", которая является одной из самых характерных особенностей украинской фонетики.

"Мы говорим сказал, принимал, целовал, любил, читал. Это настолько красиво и завораживает, что мне кажется, даже вот этот момент правильного произношения этого звука может вдохновить начать исследовать, что же там есть еще", — говорит она.

Женщины гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE

В украинском языке согласные произносятся четко и не оглушаются, как в некоторых других языках. Именно эта особенность создает характерное звучание слов и позволяет легко отличить украинский от русского.

Как иностранцы осваивают украинский язык

Преподавание украинского языка сегодня выходит далеко за пределы работы только с украинцами. Все чаще его изучают иностранцы, которые живут или работают в Украине. Среди учеников Катри — дети иностранных военных, которые сейчас находятся в Украине вместе с семьями. У них разный уровень подготовки и разные языковые стартовые условия. Для кого-то украинский — это первый иностранный язык, который они начинают изучать, тогда как другие уже имеют опыт общения на нескольких языках.

"Им трудно. Вот у меня сейчас есть две семьи на обучении. Одна с нулевыми знаниями, они ничего, кроме китайского, не знают. Им очень трудно овладеть. Детям, которые из второй семьи они живут в одном из украинских городов, они ходят в школу вместе с украинскими детьми, они классно владеют английским, они уже имеют базу слабого русского", — рассказывает филолог.

Мальчик машет в камеру. Фото: Новини.LIVE

В то же время среда играет ключевую роль в языковом формировании. Даже учась в украинской школе, дети могут начать общаться на другом языке из-за окружения.

Как преодолеть языковой барьер

Самое большое препятствие в переходе на украинский — это не сложность языка, а психологический барьер. Многие люди боятся ошибок или чувствуют неуверенность, но именно практика является ключом к уверенности.

"Как начать говорить на украинском? Начать говорить. Вас никто не заставляет говорить со стеклом во рту. Это один из самых прекрасных, самых красивых европейских языков. Мне трудно представить себе, почему не хочется, почему возникают эти барьеры", — отмечает доктор философии, преподаватель Южноукраинского национального педагогического университета имени К. Д. Ушинского и филолог, Катря Ткаченко.

Преподавательница Южноукраинского национального педагогического университета имени К. Д. Ушинского и филолог, Катря Ткаченко. Фото: Новини.LIVE

Изучение языка имеет не только культурную, но и когнитивную пользу. Освоение новой языковой системы активизирует работу мозга, улучшает память и способствует развитию мышления. Украинский язык — это не только о грамматике или правильном произношении. Это о стиле, уверенности и современности. Умение свободно выражать свои мысли на украинском формирует новый уровень личной идентичности и открывает новые возможности. Каждый, кто решается сделать этот шаг, не только улучшает собственные языковые навыки, но и становится частью более широкого процесса культурного возрождения страны.

Ранее мы писали, что в Одессе не единичные случаи языковых конфликтов, которые возникают в различных сферах. Очередной инцидент произошел в школе английского языка во время онлайн-занятия для детей. Там преподаватель начал дублировать материал на языке страны-агрессора. Причиной назвали присутствие в группе ребенка из России. А также, о том что Одесса стала одной из лидеров В 2025 году по нарушениям языкового закона. В Одесской области за год выявили 117 случаев нарушения.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася