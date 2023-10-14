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Украина и Молдова организуют общий контроль в железнодорожном пункте пропуска

14 октября 2023 16:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Украина и Молдова организуют общий контроль в железнодорожном пункте пропуска
Станция "Новосавицкая". Фото: google
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Украина и Молдова усиливают общий контроль на железнодорожном пункте пропуска "Новосавицкая-Кучурган". Этот шаг направлен на улучшение логистики между странами.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По его словам, соответствующий протокол подписали главы пограничных и таможенных служб обеих стран по итогам онлайн-разговора с премьер-министром Молдовы Дорином Речаном.

"Весной мы впервые применили общий контроль на железной дороге в пункте пропуска "Августовское 1 — Басарабяска". Это существенно способствует украинскому экспорту, вдвое уменьшает продолжительность всех процедур, минимизирует очереди, экономит государственные средства", — отметил премьер-министр.

В будущем планируется расширить этот опыт на все пункты пропуска с Молдовой и другими странами-соседями ЕС, способствуя быстрой логистике и развитию экспорта на западе.

"Вместе мы развиваем быструю логистику в западном направлении. В треугольнике Украина-Молдова-Румыния есть все возможности активизировать логистические коридоры, чтобы диверсифицировать пути украинского экспорта", — написал Денис Шмыгаль.

Отметим, что Кабмин после российского вторжения в Украину с 28 февраля 2022 закрыл 79 пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля, расположенных на границе с Россией и Беларусью.

Напомним, в Одесской области откроют пункт пропуска на границе с Молдовой, закрытый с начала войны. Речь идет о КПП "Кучурган", расположенном неподалеку от так называемого Приднестровья.

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