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Україна і Молдова організують спільний контроль у залізничному пункті пропуску

14 жовтня 2023 16:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Україна і Молдова організують спільний контроль у залізничному пункті пропуску
Станція "Новосавицька". Фото: google
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Україна та Молдова посилюють спільний контроль на залізничному пункті пропуску "Новосавицька-Кучурган". Цей крок націлений на поліпшення логістики між країнами. 

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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За його словами, відповідний протокол підписали голови прикордонних і митних служб обох країн за підсумками онлайн-розмови з прем’єр-міністром Молдови Доріном Речаном.

"Весною ми вперше застосували спільний контроль на залізниці в пункті пропуску "Серпневе 1 — Басараб’яска". Це суттєво сприяє українському експорту, вдвічі зменшує тривалість усіх процедур, мінімізує черги, заощаджує державні кошти", — зазначив прем'єр-міністр.

У майбутньому планується розширити цей досвід на всі пункти пропуску з Молдовою та іншими країнами-сусідами ЄС, сприяючи швидкій логістиці та розвитку експорту на заході.

"Разом ми розвиваємо швидку логістику в західному напрямку. У трикутнику Україна-Молдова-Румунія маємо всі можливості активізувати логістичні коридори, щоб диверсифікувати шляхи українського експорту", — написав Денис Шмигаль.

Зазначимо, що Кабмін після російського вторгнення в Україну з 28 лютого 2022 року закрив 79 пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю, розташованих на кордоні з Росією та Білоруссю.

Нагадаємо, в Одеській області відкриють пункт пропуску на кордоні з Молдовою, який був закритий від початку війни. Йдеться про КПП "Кучурган", який розташований неподалік від так званого Придністров'я.

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