Украина объявила о военной угрозе российским портам: каким именно
Украина объявила о военной угрозе в акватории шести российских портов на Черном и Азовском морях. Это означает, что любые суда и корабли в этих портах являются легитимной целью для удара.
Об этом сообщили в государственном учреждении "Госгидрография".
О каких портах идет речь
- Анапа,
- Новороссийск,
- Геленджик, Туапсе,
- Сочи,
- Тамань.
Атака на российские корабли
Атака на российский десантный корабль "Оленегорский горняк" впервые поставила под угрозу экспорт нефтепродуктов РФ. Сейчас именно нефть — главный источник финансирования войны против Украины.
Российские СМИ сообщают, что в 30 милях от Керченского пролива морской дрон врезался в танкер. В целом вблизи оккупированного Крыма сообщалось о трех взрывах.
Напомним, сегодня возле временно оккупированного Севастополя был замечен беспилотник. Коллаборанты отмечают, что будто флот работает над его уничтожением, однако безрезультатно.