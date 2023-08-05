Украина объявила о военной угрозе российским портам

Торговые пути из портов РФ. Фото: скриншот

Украина объявила о военной угрозе в акватории шести российских портов на Черном и Азовском морях. Это означает, что любые суда и корабли в этих портах являются легитимной целью для удара.

Об этом сообщили в государственном учреждении "Госгидрография".

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О каких портах идет речь

Анапа,

Новороссийск,

Геленджик, Туапсе,

Сочи,

Тамань.

Скриншот документа. Фото: Госгидрография

Карта портов. Фото: скриншот Госгидрография

Атака на российские корабли

Атака на российский десантный корабль "Оленегорский горняк" впервые поставила под угрозу экспорт нефтепродуктов РФ. Сейчас именно нефть — главный источник финансирования войны против Украины.

Российские СМИ сообщают, что в 30 милях от Керченского пролива морской дрон врезался в танкер. В целом вблизи оккупированного Крыма сообщалось о трех взрывах.

Напомним, сегодня возле временно оккупированного Севастополя был замечен беспилотник. Коллаборанты отмечают, что будто флот работает над его уничтожением, однако безрезультатно.