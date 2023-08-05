Україна оголосила про військову загрозу російським портам

Торгові шляхи з портів РФ. Фото: скриншот

Україна оголосила про військову загрозу в акваторії шести російських портів на Чорному та Азовському морях. Це означає, що будь-які кораблі та судна в цих портах є легітимною ціллю для удару.

Про це повідомили у державній установі "Держгідрографія".

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Анапа,

Новоросійськ,

Геленджик, Туапсе,

Сочі,

Тамань.

Скриншот документа. Фото: Держгідрографія

Карта портів. Фото: скриншот Держгідрографія

Атака на російські кораблі

Атака на російський десантний корабель "Оленегірський гірняк" вперше поставила під загрозу експорт нафтопродуктів РФ. Наразі саме нафта — головне джерело фінансування війни проти України.

Російські ЗМІ повідомляють, що на відстані 30 миль від Керченської протоки морський дрон врізався в танкер. Загалом поблизу окупованого Криму повідомлялося про три вибухи.

Нагадаємо, сьогодні біля тимчасово окупованого Севастополя помітили безпілотник. Колаборанти зазначають, що начебто флот працює над його знищенням, проте безрезультатно.