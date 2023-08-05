Україна оголосила про військову загрозу російським портам: яким саме
Україна оголосила про військову загрозу в акваторії шести російських портів на Чорному та Азовському морях. Це означає, що будь-які кораблі та судна в цих портах є легітимною ціллю для удару.
Про це повідомили у державній установі "Держгідрографія".
Про які порти йдеться
- Анапа,
- Новоросійськ,
- Геленджик, Туапсе,
- Сочі,
- Тамань.
Атака на російські кораблі
Атака на російський десантний корабель "Оленегірський гірняк" вперше поставила під загрозу експорт нафтопродуктів РФ. Наразі саме нафта — головне джерело фінансування війни проти України.
Російські ЗМІ повідомляють, що на відстані 30 миль від Керченської протоки морський дрон врізався в танкер. Загалом поблизу окупованого Криму повідомлялося про три вибухи.
Нагадаємо, сьогодні біля тимчасово окупованого Севастополя помітили безпілотник. Колаборанти зазначають, що начебто флот працює над його знищенням, проте безрезультатно.