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Україна оголосила про військову загрозу російським портам: яким саме

5 серпня 2023 13:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Україна оголосила про військову загрозу російським портам
Торгові шляхи з портів РФ. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Україна оголосила про військову загрозу в акваторії шести російських портів на Чорному та Азовському морях. Це означає, що будь-які кораблі та судна в цих портах є легітимною ціллю для удару.

Про це повідомили у державній установі "Держгідрографія".

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Про які порти йдеться

  • Анапа,
  • Новоросійськ,
  • Геленджик, Туапсе,
  • Сочі,
  • Тамань. 
Скриншот документа. Фото: Держгідрографія
Карта портів. Фото: скриншот Держгідрографія

Атака на російські кораблі

Атака на російський десантний корабель "Оленегірський гірняк" вперше поставила під загрозу експорт нафтопродуктів РФ. Наразі саме нафта — головне джерело фінансування війни проти України.

Російські ЗМІ повідомляють, що на відстані 30 миль від Керченської протоки морський дрон врізався в танкер. Загалом поблизу окупованого Криму повідомлялося про три вибухи

Нагадаємо, сьогодні біля тимчасово окупованого Севастополя помітили безпілотник. Колаборанти зазначають, що начебто флот працює над його знищенням, проте безрезультатно.

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