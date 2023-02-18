Партеры Украины будут способствовать работе "зернового соглашения" до завершения войны, - статья.

Вопрос полностью решит победа Украины в войне с РФ

Чрезвычайно уполномоченные послы Чехии и Словении вместе с украинским министром аграрной политики ищут способ постоянной работы зерновой инициативы. Тем временем Украина уже готовится к весенней посевной кампании.



Об этом Новини.LIVE узнали во время встречи украинских партнеров в Черноморске.



"Этот вопрос поднимается нашей стороной на всех встречах представители Чешской Республики с другими представителями других государств, когда это целесообразно. Наша идея состоит в том, чтобы, в частности, инициатива зернового коридора работала", — прокомментировал посол Словении Томаж Менцин.



По вопросу обеспечения курсирования "зерновых караванов" из портов Одессы посол подтвердил, что их правительства вместе с чехами работают совместно в этом направлении. К программе, позволяющей поставлять зерно странам Африки, вовлечены все страны Европейского Союза, которые на каждую международную международную встречу поднимают такие вопросы.



"На этой неделе будет достаточно важная встреча в ООН, на которой этот вопрос также будет подниматься, там будут самые высокие представители от Украины. И мы желаем и будем делать все возможное для того, чтобы дать беспрепятственный доступ к работе зернового коридора", — сказал посол Словении.

Ситуация в Украине



Министр агрополитики отметил, что существует большая проблема для рынка и, в первую очередь, для фермеров.

Ведь чем меньше кораблей заходит, тем меньше зерна может выгружаться. Тогда более ценной становится логистика, и все остальное, что с этим связано и за это в конце всегда платит фермер.

"Поэтому это один из основных, если не основной приоритет на чем концентрируются и надо дальше концентрироваться, чтобы это работало, пока это вообще не решится. А мы понимаем, что решится это с победным концом этой войны. Посевная готовится к посевной", — добавил. Николай Сольский.



Как работает "зерновой коридор" сейчас



Осенью около шестидесяти процентов судов с зерном шло через три порта в Одесской области, остальные — через сухопутные коридоры на Европу автомобилями и железнодорожным транспортом и также существенно через Дунай, опять же через Одесскую область. Но вывозить все зерно транспортным путём будет сложно.



"Мы можем, как показал за последний год, особенно с поддержкой наших партнеров, очень много, возможно, почти все. Даже то, что мы от себя не ждем, но вопрос: "Какой ценой?", — добавил Сольский.



По словам министра, любые перебои с зерновым коридором, временные или постоянные создают дополнительную нагрузку на все другие коридоры и, соответственно, увеличит количество существующих там проблем.