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Україна разом з партнерами добиватиметься безперешкодної роботи зернової угоди

18 лютого 2023 20:30
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
Партери України сприятимуть роботі "зернової угоди" до завершення війни, - стаття.
Питання повністю вирішить перемога України у війні з рф
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

На зустрічі Надзвичайно уповноважені посли Чехії та Словенії разом з українським міністром аграрної політики шукають спосіб постійної роботи зернової ініціативи. Тим часом Україна вже готується до весняної посівної кампанії.

Про це Новини.LIVE дізналися під час зустрічі українських партнерів в Чорноморську.

"Це питання підіймається нашою стороною на всіх зустрічах представники Чеської Республіки з іншими представниками інших держав коли це доцільно. Наша ідея полягає в тому, щоб, зокрема ініціатива зернового коридору працювала", — прокоментував посол Словенії Томаж Менцін.


Щодо питання забезпечення курсування "зернових караванів" з портів Одеси посол підтвердив, що їх уряди разом із чехами працюють спільно у цьому напрямку. До програми, яка дає змогу постачати зерно країнам Африки залучено чи всі країни Європейського Союзу, які на кожну міжнародному міжнародні зустрічі порушують такі питання.

"Цього тижня буде досить важлива зустріч в ООН, на якій це питання також буде підійматися, там будуть найвищі представники від України. І ми бажаємо і будемо робити все можливе для того, щоб дати безперешкодний доступ до роботи зернового коридору", — сказав посол Словенії.

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Ситуація в Україні

Міністр агрополітики зазначив, що існує велика проблема для ринку і, в першу чергу, для фермерів.

Адже, чим менше кораблів заходить, тим менше зерна може вивантажуватись. Тоді коштовнішою стає логістика, і все решта, що з цим пов'язано і за це в кінці завжди платить фермер.

"Тому це один з основних, якщо не основний пріоритет на чому концентруються і треба далі концентруватись, щоб це працювало аж поки це взагалі не вирішиться. А ми розуміємо, що вирішиться це з переможним кінцем цієї війни. Посівна готується до посівної", — додав Микола Сольський .

Як працює "зерновий коридор" зараз

Восени приблизно шістдесят процентів суден із зерном йшло через три порти в Одеській області, решта — через сухопутні коридори на Європу автомобілями й залізно-дорожнім транспортом і також суттєво через Дунай, знову ж таки через Одеську область. Але вивозити все зерно транспортним шляхом буде складно.


"Ми можемо, як показав за останній рік, особливо з підтримкою наших партнерів, дуже багато, можливо, майже все. Навіть те що ми від себе не чекаємо, але питання: "Якою ціною?", — додав Сольський.

За словами міністра, будь-які перебої з зерновим коридором, тимчасові чи постійні створюють додаткове навантаження на всі інші коридори і, відповідно, збільшить кількість проблем, які там існують.

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