Украина, Румыния и Молдова ускорят железнодорожные перевозки между портами
В Кишиневе прошла трехсторонняя встреча между железнодорожниками Украины, Румынии и Молдовы. Основной целью стал вопрос улучшения перевозок из Одесчины в Румынию и обратно.
Об этом пишет издание Rail.insider.
Какие решения приняли во время встречи
- непрерывный проезд через Рени;
- согласование перевозимых объемов за пять дней;
- передача полных сборных поездов, 50-60 вагонов (из Молдовы в Румынию);
- трехсторонний обмен информацией о движении вагонов и ежедневной обрабатывающей мощности терминалов-получателей в Галаке;
- интеграция терминалов-получателей в Галаке в АС "Месплан".
Отметим, что благодаря таким решениям удастся сократить время движения вагонов на отрезке Рени — Джурджулешты — Галац на 2-3 дня. Также реализация таких действий даст ряд преимуществ, в частности, увеличение пропускной способности пункта пропуска Джурджулешты — Галац в три раза, сокращение времени движения вагонов между Республикой Молдова, Украиной и Румынией на 2-3 дня и снижение транспортных расходов.
Напомним, Украина и Молдова ужесточают общий контроль на железнодорожном пункте пропуска "Новосавицкая-Кучурган". Этот шаг направлен на улучшение логистики между странами.
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