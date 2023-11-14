Украина, Румыния и Молдова ускорят железнодорожные перевозки между портами

Железная дорога на украинской границе. Фото: Укринформ

В Кишиневе прошла трехсторонняя встреча между железнодорожниками Украины, Румынии и Молдовы. Основной целью стал вопрос улучшения перевозок из Одесчины в Румынию и обратно.

Об этом пишет издание Rail.insider.

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непрерывный проезд через Рени;

согласование перевозимых объемов за пять дней;

передача полных сборных поездов, 50-60 вагонов (из Молдовы в Румынию);

трехсторонний обмен информацией о движении вагонов и ежедневной обрабатывающей мощности терминалов-получателей в Галаке;

интеграция терминалов-получателей в Галаке в АС "Месплан".

Отметим, что благодаря таким решениям удастся сократить время движения вагонов на отрезке Рени — Джурджулешты — Галац на 2-3 дня. Также реализация таких действий даст ряд преимуществ, в частности, увеличение пропускной способности пункта пропуска Джурджулешты — Галац в три раза, сокращение времени движения вагонов между Республикой Молдова, Украиной и Румынией на 2-3 дня и снижение транспортных расходов.

Напомним, Украина и Молдова ужесточают общий контроль на железнодорожном пункте пропуска "Новосавицкая-Кучурган". Этот шаг направлен на улучшение логистики между странами.