Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Украина, Румыния и Молдова ускорят железнодорожные перевозки между портами arrow

Украина, Румыния и Молдова ускорят железнодорожные перевозки между портами

14 ноября 2023 12:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Украина, Румыния и Молдова ускорят железнодорожные перевозки между портами
Железная дорога на украинской границе. Фото: Укринформ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Кишиневе прошла трехсторонняя встреча между железнодорожниками Украины, Румынии и Молдовы. Основной целью стал вопрос улучшения перевозок из Одесчины в Румынию и обратно.

Об этом пишет издание Rail.insider.

Читайте также:

Какие решения приняли во время встречи

  • непрерывный проезд через Рени;
  • согласование перевозимых объемов за пять дней;
  • передача полных сборных поездов, 50-60 вагонов (из Молдовы в Румынию);
  • трехсторонний обмен информацией о движении вагонов и ежедневной обрабатывающей мощности терминалов-получателей в Галаке;
  • интеграция терминалов-получателей в Галаке в АС "Месплан".

Отметим, что благодаря таким решениям удастся сократить время движения вагонов на отрезке Рени — Джурджулешты — Галац на 2-3 дня. Также реализация таких действий даст ряд преимуществ, в частности, увеличение пропускной способности пункта пропуска Джурджулешты — Галац в три раза, сокращение времени движения вагонов между Республикой Молдова, Украиной и Румынией на 2-3 дня и снижение транспортных расходов.

Напомним, Украина и Молдова ужесточают общий контроль на железнодорожном пункте пропуска "Новосавицкая-Кучурган". Этот шаг направлен на улучшение логистики между странами.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме