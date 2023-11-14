Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Україна, Румунія та Молдова прискорять залізничні перевезення між портами arrow

Україна, Румунія та Молдова прискорять залізничні перевезення між портами

14 листопада 2023 12:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Україна, Румунія та Молдова прискорять залізничні перевезення між портами
Залізниця на українському кордоні. Фото: Укрінформ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Кишиневі відбулася тристороння зустріч між залізничниками України, Румунії та Молдови. Основною метою стало питання поліпшення перевезень з Одещини до Румунії та назад. 

Про це пише видання Rail.insider.

Читайте також:

Які рішення прийняли під час зустрічі 

  • беззупинний проїзд через Рені;
  • узгодження перевезених обсягів за п’ять днів;
  • передача повних збірних поїздів, 50-60 вагонів (з Молдови до Румунії);
  • тристоронній обмін інформацією про рух вагонів і щоденну обробну потужність терміналів-одержувачів у Галаці;
  • інтеграція терміналів-одержувачів у Галаці до АС "Месплан".

Зазначимо, що завдяки таким рішенням вдасться скоротити час руху вагонів на відрізку Рені — Джурджулешти — Галац на 2-3 дні. Також реалізація таких дій дасть низку переваг, зокрема збільшення пропускної спроможності пункту пропуску Джурджулешти — Галац у три рази, скорочення часу руху вагонів між Республікою Молдова, Україною та Румунією на 2-3 дні та зниження транспортних витрат.

Нагадаємо, Україна та Молдова посилюють спільний контроль на залізничному пункті пропуску "Новосавицька-Кучурган". Цей крок націлений на поліпшення логістики між країнами. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі