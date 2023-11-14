Україна, Румунія та Молдова прискорять залізничні перевезення між портами
У Кишиневі відбулася тристороння зустріч між залізничниками України, Румунії та Молдови. Основною метою стало питання поліпшення перевезень з Одещини до Румунії та назад.
Про це пише видання Rail.insider.
Які рішення прийняли під час зустрічі
- беззупинний проїзд через Рені;
- узгодження перевезених обсягів за п’ять днів;
- передача повних збірних поїздів, 50-60 вагонів (з Молдови до Румунії);
- тристоронній обмін інформацією про рух вагонів і щоденну обробну потужність терміналів-одержувачів у Галаці;
- інтеграція терміналів-одержувачів у Галаці до АС "Месплан".
Зазначимо, що завдяки таким рішенням вдасться скоротити час руху вагонів на відрізку Рені — Джурджулешти — Галац на 2-3 дні. Також реалізація таких дій дасть низку переваг, зокрема збільшення пропускної спроможності пункту пропуску Джурджулешти — Галац у три рази, скорочення часу руху вагонів між Республікою Молдова, Україною та Румунією на 2-3 дні та зниження транспортних витрат.
Нагадаємо, Україна та Молдова посилюють спільний контроль на залізничному пункті пропуску "Новосавицька-Кучурган". Цей крок націлений на поліпшення логістики між країнами.
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