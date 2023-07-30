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Украинская "Ноосфера" примет участие в исследовании Антарктики: подробности

30 июля 2023 16:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Украинские ученые будут исследовать Южный полюс
Ледокол "Ноосфера". Фото: НАНЦ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Украинский ледокол "Ноосфера" примет участие в научном проекте по исследованию Южного полюса. Мероприятия для исследователей ледового континента пройдут также и на станции "Академик Вернадский".

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре (НАНЦ).

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По заявлению ученых, это позволит Украине привлечь дополнительные средства в антарктическую программу, а украинским ученым использовать полярные объекты других стран и участвовать в важных научных инициативах.

"В условиях войны научный бюджет нашей страны очень ограничен и средства тратятся только на неотложные базовые нужды. Мы активно ищем дополнительные возможности для поддержки украинской антарктической программы", — отметил директор НАНЦ Евгений Дикий.

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План проекта "Горизонт Европа". Фото: НАНЦ

Участники проекта POLARIN

В проекте примут участие 50 организаций и 79 объектов инфраструктуры в Арктике и Антарктике, являющихся операторами полярных исследований стран Евросоюза, Чили, Канады, США, Великобритании и других.

В антарктическом центре отмечают, что "Ноосфера" будет перевозить полярников между станциями, чтобы ученые могли всесторонне изучать и прогнозировать глобальное потепление.

Бюджет проекта

Отметим, что программа исследований рассчитана на два года - 2024 и 2025-й. Всего на нее выделено 14,6 миллиона евро, из которых 500 тысяч — именно для Украины.

Напомним, в декабре прошлого года украинский исследовательский ледокол "Ноосфера" отправился из Кейптауна в Антарктиду. Это был второй его антарктический сезон под сине-желтым флагом.

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