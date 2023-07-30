Українські науковці досліджуватимуть Південний полюс

Криголам "Ноосфера". Фото: НАНЦ

Український криголам "Ноосфера" братиме участь у науковому проєкті з дослідження Південного полюса. Заходи для дослідників льодового континенту відбудуться також й на станції "Академік Вернадський".

Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі (НАНЦ).

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За заявою науковців, це дасть змогу Україні залучити додаткові кошти в антарктичну програму, а українським вченим використовувати полярні об'єкти інших країн і брати участь у важливих наукових ініціативах.

"В умовах війни науковий бюджет нашої країни дуже обмежений і кошти витрачаються лише на нагальні базові потреби. Ми активно шукаємо додаткові можливості для підтримки української антарктичної програми", — зазначив директор НАНЦ Євген Дикий.

План проєкту "Горизонт Європа". Фото: НАНЦ

Учасники проєкту POLARIN

У проєкті візьмуть участь 50 організацій та 79 об'єктів інфраструктури в Арктиці та Антарктиці, які є операторами полярних досліджень країн Євросоюзу, Чилі, Канади, США, Великої Британії та інших.

У антарктичному центрі зазначають, що "Ноосфера" перевозитиме полярників між станціями, щоб науковці могли всебічно вивчати та прогнозувати глобальне потепління.

Бюджет проєкту

Зазначимо, що програма досліджень розрахована на два роки — 2024 і 2025-й. Всього на неї виділено 14,6 мільйонів євро, з яких 500 тисяч — саме для України.

Нагадаємо, у грудні минулого року український дослідницький криголам "Ноосфера" вирушив із Кейптауна до Антарктиди. Це був другий його антарктичний сезон під синьо-жовтим прапором.