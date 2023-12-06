Украинская "Ноосфера" добралась до арктической станции "Артцовский"

"Ноосфера" у Антарктики. Фото: НАНЦ

Украинский научно-исследовательский ледокол "Ноосфера" добрался до острова Кинг Джордж в Антарктике. Группа ученых посетит польскую антарктическую станцию "Артцовский".

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре (НАНЦ).

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"Ноосфера" у Антарктики. Фото: НАНЦ

По заявлению ученых, у польских коллег судно пробудет 5 дней, после чего отправится к украинской станции "Академик Вернадский".

"Сегодня и в последующие дни на "Ноосфере" будет продолжаться разгрузка. Надо доставить на берег 9 контейнеров с почти 450 тоннами разных вещей и 140 тыс. литров горючего для "Арцтовского", — говорится в сообщении центра.

Огромный айсберг возле Антарктики. Фото: НАНЦ

Экспедиторы встретились с айсбергом

Ученые отмечают, что во время путешествия в Антарктику "Ноосфера" встречалась со штормами и айсбергами, которые удалось обойти.

"Возможно, это с тех пор, как огромный айсберг A23a площадью 4 тыс. кв. км, который как раз проходил северный край Антарктического полуострова в ноябре этого года", — сказал капитан судна.

Отметим, что, как и в прошлом году, нынешняя экспедиция "Ноосферы" является общей украинско-польской и частично финансируемой Польской антарктической программой.

Напомним, в декабре прошлого года украинский исследовательский ледокол "Ноосфера" отправился из Кейптауна в Антарктиду. Это был второй его антарктический сезон под сине-желтым флагом.