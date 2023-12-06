Українська "Ноосфера" дісталася до арктичної станції "Арцтовський"

"Ноосфера" біля Антарктики. Фото: НАНЦ

Український науково-дослідний криголам "Ноосфера" дістався до острова Кінг Джордж в Антарктиці. Група науковців відвідає польську антарктичну станцію "Арцтовський".

Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі (НАНЦ).

Читайте також:

"Ноосфера" біля Антарктики. Фото: НАНЦ

За заявою науковців, у польських колег судно пробуде 5 днів, після чого вирушить до української станції "Академік Вернадський".

"Сьогодні й наступними днями на "Ноосфері" триватиме розвантаження. Треба доправити на берег 9 контейнерів з майже 450 тоннами різних речей та 140 тис. літрів пального для "Арцтовського", — йдеться у повідомленні центру.

Величезний айсберг біля Антарктики. Фото: НАНЦ

Експедитори зустрілися з айсбергом

Науковці зазначають, що під час подорожі до Антарктики, "Ноосфера" зустрічалася зі штормами та айсбергами, які вдалося оминути.

"Можливо, це відколи величезного айсберга A23a площею 4 тис. км квадратних, який саме проходив північний край Антарктичного півострова в листопаді цього року", — сказав капітан судна.

Зазначимо, що як і торік, нинішня експедиція "Ноосфери" є спільною українсько-польською і частково фінансованою Польською антарктичною програмою.

Нагадаємо, у грудні минулого року український дослідницький криголам "Ноосфера" вирушив із Кейптауна до Антарктиди. Це був другий його антарктичний сезон під синьо-жовтим прапором.