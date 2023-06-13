Украинские сказки едут в Лейпциг: как одесситам передать книги для детей

Отец с ребенком читают книгу. Фото: google

В рамках нового проекта "Соседский культурный мост Одесса — Лейпциг", одесситы получили возможность присоединиться к сбору детских книг для украинских детей, которые сейчас находятся за границей из-за войны. Основная цель этого проекта – не только сохранить украинскую культуру для детей, которые находятся в Лейпциге, но и познакомить иностранцев с богатством украинского культурного наследия.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина — Одесса рассказала координатор первого книжного соседского моста "Одесса — Лейпциг" Екатерина Ильичева.

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"Нашими соседями стали европейские города. Но наши дети живут в другой культуре, ищут себе новых друзей. Наш проект интересен тем, что это жест единения и благодарности европейским городам. Мы благодарны за убежище и готовы открыть вам нашу культуру. Потому что в библиотеках Лейпцига до сих пор не было украинских книг, особенно сказок и истории", — рассказала Екатерина Ильичева.

Какие книги принимают

Основным критерием является качество книг и их интерес для детей в возрасте от 3 до 12 лет. Они должны иметь современные иллюстрации и создать современные авторы, а также достойно представлять украинскую культуру.

"Книги собирают координаторы по дворам. Поэтому передавайте книги координатору в вашем дворе, который сохранит их до момента ссылки. Также можно написать приветственные тексты по адресу [email protected] или на мессенджер +38(067)322-77-36", — отметил основатель Школы культуры соседства Митя Ковбасюк.

Первый этап этого проекта планируют завершить до 25 июля, чтобы передать собранные книги ко Дню Независимости Украины.

Отметим, с начала полномасштабного вторжения большое количество украинцев вынуждено было бежать в другую страну ради безопасности, особенно это касается детей, которым нужно тоже было переехать. По возвращении в Украину детей нужно будет причислить в школу, поэтому следует знать, как это сделать. Детали в материале.