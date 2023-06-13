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Українські казки їдуть до Лейпцигу: як одеситам передати книжки для дітей

13 червня 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Українські казки їдуть до Лейпцигу: як одеситам передати книжки для дітей
Батько з дитиною читають книжку. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У межах нового проєкту "Сусідський культурний міст Одеса — Лейпциг", одесити отримали можливість приєднатися до збору дитячих книжок для українських дітей, які зараз перебувають у за кордоном через війну. Основна мета цього проєкту — не лише зберегти українську культуру для дітей, які знаходяться у Лейпцигу, але й познайомити іноземців з багатством української культурної спадщини.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна – Одеса розповіла координатор першого книжкового сусідського моста “Одеса – Лейпциг” Катерина Ільїчова. 

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"Нашими сусідами стали європейські міста. Але наші діти живуть в іншій культурі, шукають собі нових друзів. Наш проєкт цікавий тим, що це жест єднання і вдячності європейським містам. Ми вдячні за прихисток та готові відкрити вам нашу культуру. Тому що у бібліотеках Лейпцигу досі не було українських книжок, особливо казок та історії", — розповіла Катерина Ільїчова.

Які книжки приймають 

Основним критерієм є якість книг і їх цікавість для дітей у віці від 3 до 12 років. Вони повинні мати сучасні ілюстрації та бути створеними сучасними авторами, а також гідно представляти українську культуру. 

"Книжки збирають координатори по дворах. Тож передавайте книги до координатора у вашому дворі, який збереже їх до моменту посилання. Також можна написати привітальні тексти на адресу [email protected] чи на месенджер +38(067)322-77-36", — зазначив засновник Школи культури сусідства Мітя Ковбасюк. 

Перший етап цього проєкту планують завершити до 25 липня, щоб мати змогу передати зібрані книжки до Дня Незалежності України.

Зазначимо, з початку повномасштабного вторгнення велика кількість українців вимушена була бігти до іншої країни задля безпеки, особливо це стосується дітей, яким потрібно було теж переїхати. Після повернення до України дітей потрібно буде зарахувати до школи, тому варто знати, як це зробити. Деталі в матеріалі

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