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Украинские моряки спасли израильского котенка

21 мая 2023 15:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Украинские моряки спасли израильского котенка
Спасенный котенок Шекель. Фото: Вадим Мельник
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Украинские моряки, направляющиеся в Измаил, просят взять под опеку котенка, случайно оказавшегося в трюме с металлоломом. Четвероногий попал на судно в порту Хайфа (Израиль), где после прессования металла чудом осталось живым.

Об этом в Фейсбуке написал моряк Вадим Мельник.

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Котенок в трюме с металлоломом

История спасения фантастическая. В порту Хайфа судно грузилось металлоломом на Турцию. В трюмы засыпали тысячи тонн разного стального хлама от старых рельсов, труб до кусков автомобилей. За время погрузки несколько раз этот металл трамбовали.

"Судно загрузилось, трюмы закрылись и был переход в Турцию 8 суток. Когда в Турции открыли трюмы и начали выгрузку металлолома огромным ковшом, то в промежутках работы услышали из трюма мяуканья. Тогда начали брать лом аккуратно в другом месте и так откопали среди металла крошечного котенка. Он плакал и был очевидно в шоковом состоянии, но физически цел, только немного повреждено ухо", — рассказал моряк.

Спасение котенка

Котенка откормили, выкупали, дали имя Шекель. Веселый и игривый мальчик быстро приучился к лотку с опилками. Сейчас судно идет в Измаил. Котенок очень плохо переносит качку, поэтому ему нужно на берег.

"Большая просьба, заберите после прихода малыша с судна. Его вынесут и передадут. Мы будем в Измаиле через несколько дней, будем поддерживать связь с теми, кто хочет его забрать. К котенку добавляются видео и фото с момента спасения и во время пребывания на судне. Выглядел он грустно, сейчас чистенький и подрос",— написал Вадим.

Малыш ищет хозяина

Моряк рассказывает, что этот малыш выжил трамбовку металлолома, 8 суток в полной темноте, будучи без пищи и воды погребен под сотнями тонн металла. Сейчас он ждет своего нового хозяина.

Напомним, в городе Рени, что в Измаильском районе Одесчины, сотрудники ГСЧС спасли собаку. Животное упало в канализационный колодец.

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