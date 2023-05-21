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Українські моряки врятували ізраїльське кошеня

21 травня 2023 15:30
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Беженар Тетяна
журналіст
Українські моряки врятували ізраїльське кошеня
Врятоване кошеня Шекель. Фото: Вадим Мельник
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Українські моряки, що прямують до Ізмаїлу, просять взяти під опіку кошеня, яке випадково опинилося у трюмі з металобрухтом. Чотирилапий потрапив на судно в порту Хайфа (Ізраїль), де після пресування металу дивом залишилося живим.

Про це у Фейсбуці написав моряк Вадим Мельник.

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Кошеня у трюмі з металобрухтом

Історія порятунку фантастична. В порту Хайфа судно вантажилося металобрухтом на Туреччину. В трюми засипали тисячі тонн різного сталевого мотлоху від старих рейок, труб до шматків автомобілів. За час навантаження кілька разів цей метал трамбували.

"Судно завантажилося, трюми закрилися і був перехід до Туреччини 8 діб. Коли в Туреччині відкрили трюми та почали вивантаження металобрухту величезним ковшем, то в проміжках роботи почули з трюму нявкання. Тоді почали брати брухт акуратно в іншому місці й так відкопали серед сотень тонн брухту крихітне кошеня. Воно плакало та було очевидно у шоковому стані, але фізично ціле, тільки трохи пошкоджено вухо",— розказав моряк.

Порятунок чотирилапого

Кошеня відгодували, викупали, дали ім'я Шекель. Веселий і грайливий хлопчик швидко привчився до лотка з тирсою. Зараз судно йде до Ізмаїлу. Кошеня дуже погано переносить хитавицю, тому йому потрібно на берег.

"Велике прохання, заберіть після приходу малого з судна. Його винесуть та передадуть. Ми будемо в Ізмаїлі  через кілька днів, підтримуватимемо зв'язок з тими, хто хоче його забрати. До кошеняти додаються відео та фото з моменту порятунку та під час перебування на судні. Виглядав він сумно, зараз чистенький і підріс",— написав  Вадим.

Малюк шукає господаря

Моряк розповідає, що цей малюк вижив трамбування металобрухту, 8 діб у цілковитій темряві, бувши без їжі та води похованим під сотнями тонн металу. Зараз він чекає на свого нового господаря.

Нагадаємо, в місті Рені, що в Ізмаїльському районі Одещини, співробітники ДСНС врятували собаку. Тварина впала в каналізаційний колодязь.

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