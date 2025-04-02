Братчук рассказал о дронах и средствах РЭБ Украины и РФ

Дрон в небе. Фото иллюстративное: Армия.Информ

Россия увеличивает объемы производства ударных беспилотников. Однако Украина не отстает в погоне вооружений и научилась создавать системы радиоэлектронной борьбы, которые лучше аналогов РФ.

Об этом сообщил спикер добровольческой армии Юг Сергей Братчук в интервью каналу "Прямый".

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Дроны и РЭБы

В Добровольческой армии "Юг" отмечают, что ВСУ могут противодействовать РФ создавать новые дроны ударами по заводам Оборонпрома на территории России, ведь имеющееся вооружение позволяет это делать. Кроме того, отечественные специалисты сильно продвинулись в создании эффективных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые не уступают вражеским.

"Российские РЭБы до последнего времени были лучшими в мире. Но на сегодня наши инженеры (а это люди просто от Бога) делают удивительные вещи, которые враг уже может почувствовать в бою. А номенклатура разработок дронов у нас больше, чем у россиян. У нас больше разнообразия",— говорит Сергей Братчук.

Кроме того, сейчас в ВСУ активно работают над созданием дронов на оптоволокне, добавляют в Добровольческой армии "Юг".

Напомним, недавно мы писали о том, сколько дронов сбили ночью на юге. А также об ударе по многоэтажке в Харькове.