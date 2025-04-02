Братчук розповів про дрони та засоби РЕБ України та РФ

Дрон в небі. Фото ілюстративне: Армія.Інформ

Росія збільшує обсяги виробництва ударних безпілотників. Проте Україна не відстає у гонитві озброєнь та навчилася створювати системи радіоелектронної боротьби, які краще за аналоги РФ.

Про це повідомив речник добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в інтерв'ю каналу "Прямий".

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Дрони та РЕБи

У Добровольчій армії "Південь" зазначають, що ЗСУ можуть протидіяти РФ і створювати нові дрони для ударів по заводах Оборонпрому на території Росії, адже наявне озброєння дозволяє це робити. Крім того, вітчизняні фахівці сильно просунулися у створенні ефективних систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), які не поступаються ворожим.

"Російські РЕБи до останнього часу були найкращими в світі. Але на сьогодні наші інженери (а це люди просто від Бога) роблять дивовижні речі, які ворог вже може відчути в бою. А номенклатура розробок дронів у нас більша, ніж у росіян. У нас більше різноманіття", — каже Сергій Братчук.

Крім того, наразі у ЗСУ активно працюють над створенням дронів на оптоволокні, додають в Добровольчій армії "Південь".

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, скільки дронів збили вночі на півдні. А також про удар по багатоповерхівці в Харкові.