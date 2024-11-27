Нидерланды передают военный корабль Украине

Корабль Makkum. Фото: минобороны Нидерландов

Королевские Военно-Морские силы Нидерландов официально вывели из своего состава минный тральщик Makkum (M857) класса Alkmaar. Корабль пройдет техническое обслуживание, после чего его передадут Украине.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Нидерландов.

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Что известно о корабле

Тральщик Makkum состоял в составе голландского флота почти сорок лет. За это время он обезвредил более 120 взрывоопасных объектов Северного моря. Кроме того, корабль участвовал в международных учениях.

Нидерланды передадут Украине еще один минный тральщик — Vlaardingen (M863). Его списали с флота еще весной. После технического обслуживания и обучения украинских экипажей корабли перейдут в украинские ВМС. Это должно произойти уже в следующем году.

Напомним, дивизион противоминных кораблей украинских ВМС пополнится по меньшей мере пятью судами. Два из них уже передали Украине, хотя пока они не могут попасть в Черное море. Еще три передадут в ближайшее время.

Также испытание прошел корвет ВМС ВСУ "Иван Мазепа".