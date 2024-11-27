Нідерланди передають військовий корабель Україні

Корабель Makkum. Фото: міноборони Нідерландів

Королівські Військово-морські сили Нідерландів офіційно вивели зі свого складу мінний тральник Makkum (M857) класу Alkmaar. Корабель пройде технічне обслуговування, після чого його передадуть Україні.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Нідерландів.

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Що відомо про корабель

Тральник Makkum перебував у складі голландського флоту майже сорок років. За цей час він знешкодив понад 120 вибухонебезпечних об'єктів у Північному морі. Крім того, корабель брав участь у міжнародних навчаннях.

Зазначимо, що Нідерланди передадуть Україні ще один мінний тральник — Vlaardingen (M863). Його списали з флоту ще навесні. Після технічного обслуговування та навчання українських екіпажів кораблі перейдуть до українських ВМС. Це має статися вже наступного року.

Нагадаємо, дивізіон протимінних кораблів українських ВМС поповниться щонайменше п'ятьма суднами. Два з них вже передали Україні, хоча поки вони не можуть потрапити до Чорного моря. Ще три передадуть найближчим часом.

Також випробування пройшов корвет ВМС ЗСУ "Іван Мазепа".