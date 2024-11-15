Україна отримає три протимінних кораблі

Протимінний корабель у морі. Фото: ілюстративне/ВМС ЗСУ

Дивізіон протимінних кораблів українських ВМС поповниться щонайменше п'ятьма суднами. Два з них вже передали Україні, хоча поки вони не можуть потрапити до Чорного моря. Ще три передадуть найближчим часом.

Про це розповів речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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За словами речника, два українські кораблі зараз перебувають у Шотландії. Раніше повідомлялося, що це мінні тральщики "Чернігів" та "Черкаси". Україна отримала їх від Великої Британії ще у 2022 році. Наразі вони вже пройшли підготовку та несуть службу, проте у Чорне море зайти не можуть.

Дмитро Плетенчук розповів, ще три кораблі зараз готують до передачі.

"Вже існує дивізіон протимінних кораблів, але наповнюватися він буде за рахунок цих одиниць. Це щонайменше пʼять протимінних кораблів, це вже доволі серйозно. Враховуючи ті небезпеки, які в нас в Чорному морі повʼязані саме з замінуванням, роботи у них вистачить на роки, на жаль", — зазначив речник.

Нагадаємо, українські військові моряки провели успішне випробовування корвета "Іван Мазепа", який незабаром стане флагманом ВМС. Також уряд Австралії передасть Україні 14 високоманеврених катерів RHIB з жорстким корпусом. Вони мають посилити морську оборону країни.