Украина получит три противоминных корабля

Противоминный корабль в море. Фото: иллюстративное/ВМС ВСУ

Дивизион противоминных кораблей украинских ВМС пополнится по меньшей мере пятью судами. Два из них уже передали Украине, хотя пока они не могут попасть в Черное море. Еще три передадут в ближайшее время.

Об этом рассказал спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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По словам спикера, два украинских корабля сейчас находятся в Шотландии. Ранее сообщалось, что это минные тральщики "Чернигов" и "Черкассы". Украина получила их от Великобритании еще в 2022 году. Пока они уже прошли подготовку и несут службу, однако в Черное море зайти не могут.

Дмитрий Плетенчук рассказал, что еще три корабля сейчас готовят к передаче.

"Уже существует дивизион противоминных кораблей, но наполняться он будет за счет этих единиц. Это по меньшей мере пять противоминных кораблей, это уже серьезно. Учитывая те опасности, которые у нас в Черном море связаны именно с заминированием, работы у них хватит на годы, на жаль", — отметил спикер.

Напомним, украинские военные моряки провели успешное испытание корвета "Иван Мазепа", который вскоре станет флагманом ВМС. Также правительство Австралии передаст Украине 14 высокоманевренных катеров RHIB с жестким корпусом. Они должны усилить морскую оборону страны.