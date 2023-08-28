Украинские защитники показали, как уничтожили на юге уникальную цель врага

Уничтожение уникальной цели. Фото: скриншот с видео

С каждым днем украинские защитники приближают победу. Так, воины Сил обороны юга метко поразили уникальную цель.

Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны юга.

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Украинские защитники уничтожили уникальную враждебную цель в Херсонской области – мобильный береговой радар загоризонтного обнаружения с повышенной скрытностью "Предел-Е".

"Именно так амбициозно и помпезно россияне презентовали новинку своего военно-промышленного комплекса, узкому кругу специалистов в июне этого года. Затем в режиме "совершенно секретно" направили ее на временно оккупированную Херсонщину, чтобы отслеживать наши действия и по морю, и по суше", — информируют Силы обороны юга.

Однако недолго новая игрушка служила россиянам.

"Хотя эксклюзивный "Предел-Е" прикрывал еще и довольно современный комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-2", но на нашей земле от нас ничего не скрыть.

И вот уже в августе уникальную разработку наши воины прожарили дотла, вместе с комплексом-защитником", — говорится в сообщении.

Стоимость такой российской разработки составляет 200 миллионов долларов США.

"Вот такой теперь у россиян "предел" возможностей на юге Украины", — резюмировали Силы обороны.

Скриншот сообщения Сил обороны юга

Напомним, Сырский показал, как украинские бойцы умело уничтожают оккупантов.

Также в сети показали впечатляющую работу бойцов Сафари, которые зачищают Клищиевку от оккупантов.