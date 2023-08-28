Українські захисники показали, як знищили на півдні унікальну ціль ворога

Знищення унікальної цілі. Фото: скриншот з відео

З кожним днем українські захисники наближають перемогу. Так, реактивники Сил оборони півдня влучно уразили унікальну ціль.

Про це повідомляє пресслужба Сил оборони півдня.

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Українські захисники знищили унікальну ворожу ціль у Херсонській області – мобільний береговий радар загоризонтного виявлення з підвищеною скритністю "Прєдєл-Е".

"Саме так амбітно і помпезно росіяни презентували новинку свого військово-промислового комплексу, вузькому колу фахівців в червні цього року. Потім в режимі "цілком таємно" спрямували її на тимчасово окуповану Херсонщину, аби відстежувати наші дії і по морю, і по суходолу", — інформують Сили оборони півдня.

Однак недовго нова цяцька служила росіянам.

"Хоча ексклюзивний "Прєдєл-Е" прикривав ще й досить сучасний комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-2", але на нашій землі від нас нічого не заховати.

І ось вже в серпні унікальну розробку наші воїни просмажили вщент, разом із комплексом-захисником", — йдеться у повідомленні.

Вартість такої російської розробки сягає 200 мільйонів доларів США.

"Ось такий тепер у росіян "прєдєл" можливостей на півдні України", — резюмували Сили оборони.

Скриншот повідомлення Сил оборони півдня

Нагадаємо, Сирський показав, як українські бійці вправно знищують окупантів.

Також у мережі показали вражаючу роботу бійців "Сафарі", які зачищають Кліщіївку від окупантів.