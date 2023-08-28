Українські захисники показали, як знищили на півдні унікальну ціль ворога
З кожним днем українські захисники наближають перемогу. Так, реактивники Сил оборони півдня влучно уразили унікальну ціль.
Про це повідомляє пресслужба Сил оборони півдня.
Що відомо про унікальну ціль, яку знищили ЗСУ
Українські захисники знищили унікальну ворожу ціль у Херсонській області – мобільний береговий радар загоризонтного виявлення з підвищеною скритністю "Прєдєл-Е".
"Саме так амбітно і помпезно росіяни презентували новинку свого військово-промислового комплексу, вузькому колу фахівців в червні цього року. Потім в режимі "цілком таємно" спрямували її на тимчасово окуповану Херсонщину, аби відстежувати наші дії і по морю, і по суходолу", — інформують Сили оборони півдня.
Однак недовго нова цяцька служила росіянам.
"Хоча ексклюзивний "Прєдєл-Е" прикривав ще й досить сучасний комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-2", але на нашій землі від нас нічого не заховати.
І ось вже в серпні унікальну розробку наші воїни просмажили вщент, разом із комплексом-захисником", — йдеться у повідомленні.
Вартість такої російської розробки сягає 200 мільйонів доларів США.
"Ось такий тепер у росіян "прєдєл" можливостей на півдні України", — резюмували Сили оборони.
Нагадаємо, Сирський показав, як українські бійці вправно знищують окупантів.
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