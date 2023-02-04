Український книжковий ринок має шанс на життя під час і після війни: що треба для цього зробити, читати тут.

В украинские книжные магазины попадает российский контрафакт

Украинский книжный рынок "очищается" от книг изданий из России и Беларуси, что в прошлом не давало развиваться книжной отрасли внутри страны. Из-за войны полностью восстановить книгоиздание невозможно, но есть хорошие прогнозы.

Об этом в интервью для Новости.LIVE рассказал издатель и редактор Харьковского издания "Фолио" Александр Красовицкий.

"Во первых, всегда украинский книжный рынок был заполнен в значительной части книгами происхождения из российской федерации и Белоруссии. Во всем мире книжные рынки монопольны, а мы были так неразумны, что свой отдали экспансии соседней страны. Это информационная война, и безусловно, они выигрывали: занимали территорию книжных магазинов книгами изданными в россии, с тематикой, которую выбирали россияне фальсификациями, которые они делали, в том числе в исторической литературе. Сейчас остановлены поставки книг по россии", — рассказал Александр Красовицкий.

Издатель добавил, что российских книг все еще очень много в доступе в украинском интернет-пространстве. Но на полках книжных магазинов их все же стало меньше. Ситуацию изменил бы закон, который был принят 19 июня 2022 г. о запрете ввоза и продажи книг происхождения из России и Беларуси. Однако тогда президент его не подписал и не действует пункт о запрете издания авторов с российскими паспортами и другие пункты.

"Мы можем сказать так: сегодняшний украинский книжный рынок это примерно 50-60% того, что было до войны. При том, что большинство платежеспособных украинцев уехало, а значительная часть потеряла свои дома и нет возможности держать домашние библиотеки, но люди поддерживают не столько" писателей или издателей своим активным спросом, а они поддерживают психологическое состояние. Сейчас у Украинцев нет возможности смотреть телевидение, но можно найти фонарик и читать книги", — добавил издатель.

Читать с фонариком придется и во время экстренных отключений света, внедрившихся в связи с масштабной аварией на подстанции "Укрэнерго".