Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Украинский книжный рынок сократился почти вдвое: надежда на возрождение есть, — Александр Красовицкий arrow

Украинский книжный рынок сократился почти вдвое: надежда на возрождение есть, — Александр Красовицкий

4 февраля 2023 19:23
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
Український книжковий ринок має шанс на життя під час і після війни: що треба для цього зробити, читати тут.
В украинские книжные магазины попадает российский контрафакт
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

Украинский книжный рынок "очищается" от книг изданий из России и Беларуси, что в прошлом не давало развиваться книжной отрасли внутри страны. Из-за войны полностью восстановить книгоиздание невозможно, но есть хорошие прогнозы.

Об этом в интервью для Новости.LIVE рассказал издатель и редактор Харьковского издания "Фолио" Александр Красовицкий.

Читайте также:

"Во первых, всегда украинский книжный рынок был заполнен в значительной части книгами происхождения из российской федерации и Белоруссии. Во всем мире книжные рынки монопольны, а мы были так неразумны, что свой отдали экспансии соседней страны. Это информационная война, и безусловно, они выигрывали: занимали территорию книжных магазинов книгами изданными в россии, с тематикой, которую выбирали россияне фальсификациями, которые они делали, в том числе в исторической литературе. Сейчас остановлены поставки книг по россии", — рассказал Александр Красовицкий.

Издатель добавил, что российских книг все еще очень много в доступе в украинском интернет-пространстве. Но на полках книжных магазинов их все же стало меньше. Ситуацию изменил бы закон, который был принят 19 июня 2022 г. о запрете ввоза и продажи книг происхождения из России и Беларуси. Однако тогда президент его не подписал и не действует пункт о запрете издания авторов с российскими паспортами и другие пункты.

"Мы можем сказать так: сегодняшний украинский книжный рынок это примерно 50-60% того, что было до войны. При том, что большинство платежеспособных украинцев уехало, а значительная часть потеряла свои дома и нет возможности держать домашние библиотеки, но люди поддерживают не столько" писателей или издателей своим активным спросом, а они поддерживают психологическое состояние. Сейчас у Украинцев нет возможности смотреть телевидение, но можно найти фонарик и читать книги", — добавил издатель.

Читать с фонариком придется и во время экстренных отключений света, внедрившихся в связи с масштабной аварией на подстанции "Укрэнерго".

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

19:46 РФ бросает на войну в Украину осужденных женщин: в Генштабе рассказали детали

Новина з відео

19:33 Сталинград, истерика и "пабеда": пропагандистка Симонян запугивает россиян, что на рф сейчас напали фашисты

Новина з фото

19:30 Почти 500 тысяч абонентов остаются без света, — Максим Марченко

19:28 "Важная часть мира БДСМ": Арми Хаммер впервые прокомментировал секс-скандал и назвал виновных

19:00 Далекая и недостижимая красота: телескоп Хаббл снял туманность Тарантул

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:00 Какой праздник отмечают 5 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день

Новина з відео

18:58 Одесские артиллеристы забавно оценили свою же работу по ликвидации врага

18:55 Журналисты узнали, как рф продвигает среди детей нарратив о "готовности умереть за страну"

Новина з фото

18:47 Участница шоу "Холостяк" и "Танцы со звездами" объявила о первой беременности и планах на будущее

Новина з фото

18:42 На деоккупированной Николаевщине завершают строительство 42-метрового моста, — Госспецтрансслужба

Новина з відео

19:33 Сталинград, истерика и "пабеда": пропагандистка Симонян запугивает россиян, что на рф сейчас напали фашисты

Новина з відео

18:58 Одесские артиллеристы забавно оценили свою же работу по ликвидации врага

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 5 февраля: Львам — избегать конфликтов, Козерогам — не подвергаться азарту

Новина з відео

14:53 Оккупанты в Мариуполе вывозят завалы домов вместе с телами погибших гражданских

Новина з відео

14:00 "Ураган" принес золото: украинец выиграл на Кубке мира по фристайлу удивительным прыжком

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

13:47 "Чистка паразитов": Дурнев высмеял Тодоренко, собиравшуюся делать клизму, и не только

Новина з відео

13:26 Зеленская рассказала, в каких музеях Нидерландов заработали украиноязычные аудиогиды

Новина з відео

12:27 В Чили бушуют лесные пожары: уже пятеро погибших

Новина з відео

11:53 Обмен военнопленными: домой вернулись 116 защитников Украины

Новина з відео

23:53 У Дорна выйдет трек в соавторстве с россиянином: как оправдался певец

Эксклюзив

08:00 Истребители F-16 для Украины: взгляд из Конгресса США

Эксклюзив

19:00 Саммит о вступлении Украины в ЕС прошел под сирены и взлеты российских носителей ракет "Кинжал": все подробности встречи

Эксклюзив

18:00 "Бить, вывозить поездами или не обращать внимания?": интервью с Ириной Фарион о методах борьбы с русскоязычными

17:03 В Харькове обговорили новый генплан города: что планируют изменить

17:01 Танцы Лаврова с бубном: что представляют собой потенциальные союзники россии в Африке

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

15:26 Деньги в диване и нажива на ВСУ: самые громкие коррупционные скандалы, шокировавшие Украину на этой неделе

08:00 Что ждать от гривни в 2023 году

Эксклюзив

17:30 "Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан

Эксклюзив

17:09 Астролог назвала даты, когда ждать ракетных обстрелов в феврале

16:31 Ничего святого: как пропагандисты кремля от бессилия вспоминают бога, а действуют как сатана

Актуальное по теме

None 4 Февраль 19:30

РФ бросает на войну в Украину осужденных женщин: в Генштабе рассказали детали

None 4 Февраль 19:33

Сталинград, истерика и "пабеда": пропагандистка Симонян запугивает россиян, что на рф сейчас напали фашисты

None 4 Февраль 18:56

Почти 500 тысяч абонентов остаются без света, — Максим Марченко

None 4 Февраль 19:28

"Важная часть мира БДСМ": Арми Хаммер впервые прокомментировал секс-скандал и назвал виновных

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB