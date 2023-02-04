Український книжковий ринок має шанс на життя під час і після війни: що треба для цього зробити, читати тут.

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Український книжковий ринок скоротився майже вдвічі: надія на відродження є, — Олександр Красовицький

4 лютого 2023 19:23
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В українські книгарні потрапляє російський контрафакт
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

Український книжковий ринок "очищується" від книжок видань з рф та Білорусі, що в минулому не давало розвиватись книжковій галузі всередині країни. Через війну повністю відновити книговидання неможливо, але є хороші прогнози. 

Про це в інтерв’ю для Новини.LIVE розповів видавець та редактор Харківського видання “Фоліо” Олександр Красовицький. 

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"По перше, завжди український книжковий ринок був заповнений в значній частині книжками походження з російської федерації та Білорусії. У всьому світі книжкові ринки монопольні, а ми були такі нерозумні, що свій віддали експансії сусідньої країни. Це інформаційна війна, і  безумовно, вони вигравали: займали територію книгарень книжками виданими в росії,  з тематикою, яку вибирали росіяни, фальсифікаціями які вони робили, в тому числі в історичній літературі. Зараз зупинено постачання книжок з росії", — розповів Олександр Красовицький. 

Та видавець додав, що російських книг все ще дуже багато в доступі в українському інтернет-просторі. Але на полицях книгарень їх все ж поменшало. Ситуацію змінив би закон, який було ухвалено 19 червня 2022 року про заборону ввезення і продажу книжок походження з рф та Білорусі. Проте тоді президент його не підписав, й  не діє пункт про заборону видання авторів з російськими паспортами та інші пункти. 

"Ми можемо сказати так: сьогоднішній український книжковий ринок це приблизно 50-60% того, що було до війни. При тому, що більшість платоспроможних українців виїхала, а значна частина втратила свої домівки та немає можливості тримати домашні бібліотеки, але люди підтримують не стільки письменників чи видавців своїм активним попитом, а вони підтримують психологічний стан. Нині в Українців немає можливості дивитись телебачення, але можна знайти ліхтарик та читати книжки", — додав видавець.

Читати з ліхтариком доведеться й під час екстрених відключень світла, які впровадили у зв'язку з масштабною аварією на підстанції "Укренерго". 

 

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