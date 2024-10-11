В Одессу назначили новый поезд — подробности

Укрзалізниця добавила новый поезд в Одессу — расписание
Во время осенних каникул в школах "Укрзалізниця" назначила рейсы дополнительного поезда №115/116 Киев — Одесса — Киев. Билеты на поезд можно приобрести в приложении предприятия, на сайте, в чат-боте или в кассах вокзалов.
Об этом сообщили в "Укрзалізниці" в пятницу, 11 октября.
Расписание движения
Поезд №115/116 будет курсировать по следующему графику:
- отправление из Киева: 27 октября в 08:26, прибытие в Одессу в 18:22;
- отправление из Одессы: 27 октября в 10:14, прибытие в Киев в 19:48.
Ездить стали меньше
В "Укрзалізниці" отмечают, что в сентябре количество пассажиров уменьшилось по сравнению с летними месяцами. Впрочем, это обычная динамика. В сентябре железная дорога перевезла 2,2 млн пассажиров. Если летом популярным направлением была Одесса, осенью люди чаще едут в западные регионы.
"В низкий сезон железнодорожники уже готовятся к зимнему пику перевозок, производя необходимые ремонты инфраструктуры и работая над дальнейшим обновлением подвижного состава", — говорят железнодорожники.
Напомним, ранее мы писали, что поезд №148/147 Одесса — Киев будет следовать в обход Черкасс и Борисполя. Новая схема маршрута будет действовать до декабря.
Также мы сообщали об отставке главы "Укрзалізниці".
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