В Одессу назначили новый поезд — подробности

Поезд на станции. Фото: Новини.LIVE

Во время осенних каникул в школах "Укрзалізниця" назначила рейсы дополнительного поезда №115/116 Киев — Одесса — Киев. Билеты на поезд можно приобрести в приложении предприятия, на сайте, в чат-боте или в кассах вокзалов.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці" в пятницу, 11 октября.

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Расписание движения

Поезд №115/116 будет курсировать по следующему графику:

отправление из Киева: 27 октября в 08:26, прибытие в Одессу в 18:22;

отправление из Одессы: 27 октября в 10:14, прибытие в Киев в 19:48.

Ездить стали меньше

В "Укрзалізниці" отмечают, что в сентябре количество пассажиров уменьшилось по сравнению с летними месяцами. Впрочем, это обычная динамика. В сентябре железная дорога перевезла 2,2 млн пассажиров. Если летом популярным направлением была Одесса, осенью люди чаще едут в западные регионы.

"В низкий сезон железнодорожники уже готовятся к зимнему пику перевозок, производя необходимые ремонты инфраструктуры и работая над дальнейшим обновлением подвижного состава", — говорят железнодорожники.

Напомним, ранее мы писали, что поезд №148/147 Одесса — Киев будет следовать в обход Черкасс и Борисполя. Новая схема маршрута будет действовать до декабря.

Также мы сообщали об отставке главы "Укрзалізниці".