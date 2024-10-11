До Одеси призначили новий поїзд — подробиці

Поїзд на вокзалі. Фото: Новини.LIVE

На час осінніх канікул у школах "Укрзалізниця" призначила рейси додаткового поїзда №115/116 Київ — Одеса — Київ. Квитки на потяг можна придбати у застосунку підприємства, на сайті, в чат-боті або у касах вокзалів.

Про це повідомили в "Укрзалізниці" у п'ятницю, 11 жовтня.

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Розклад руху

Поїзд №115/116 курсуватиме за таким графіком:

відправлення з Києва: 27 жовтня о 08:26, прибуття до Одеси о 18:22;

відправлення з Одеси: 27 жовтня о 10:14, прибуття до Києва о 19:48.

Їздити стали менше

В "Укрзалізниці" зазначають, що у вересні кількість пасажирів зменшилася порівняно з літніми місяцями. Втім, це звичайна динаміка. У вересні залізниця перевезла 2,2 млн пасажирів. Якщо влітку популярним напрямком була Одеса, то восени люди частіше їдуть до західних регіонів.

"У низький сезон залізничники вже готуються до зимового піку перевезень, проводячи необхідні ремонти інфраструктури та працюючи над подальшим оновленням рухомого складу", — говорять залізничники.

Нагадаємо, раніше ми писали, що поїзд №148/147 Одеса — Київ прямуватиме в обхід Черкас та Борисполя. Нова схема маршруту діятиме до грудня.

Також ми повідомляли про відставку очільника "Укрзалізниці".