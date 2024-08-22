Поезд Одесса-Киев теперь будет курсировать постоянно: Укрзализныця

Укрзализныця ввела постоянное сообщение между Одессой и Киевом — как будет курсировать поезд
Уже с сентября из Одессы в столицу и обратно будет курсировать поезд Интерсити+ на постоянной основе. Дорога из Киева в Южную Пальмиру продлится около семи часов.
Об этом в четверг, 22 августа, сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
Расписание:
Поезд №763/764 будет отправляться из Киева с 6 сентября по средам, пятницам и воскресеньям в 14:56 и прибывать в Одессу в 22:28.
Из Одессы поезд будет отправляться с 7 сентября по четвергам, субботам и понедельникам в 6:10 и прибывать в столицу в 13:49.
"Мы подумали, взвесили все "за" и "против", оценили спрос и решили, что ничто (в том числе - наступление осени) не остановит поезд, время которого наступило!" — говорится в сообщении Укрзализныци.
Где купить билеты
Для удобства пассажиров билеты можно приобрести через:
- Применение Укрзализныци;
- Официальный сайт Укрзализныци;
- Чат-бот;
- Кассы вокзалов.
Стоимость билетов
В продаже доступны билеты в вагонах первого и второго класса. Следует напомнить, что это скоростной поезд, где все сидячие места. Следовательно, в вагоне первого класса одно место стоит 992 гривны. Тем временем за билет во втором классе следует заплатить 509 гривен.
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