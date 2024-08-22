Поїзд Одеса-Київ тепер курсуватиме постійно: Укрзалізниця

УЗ запускає швидкісний поїзд сполученням Київ-Одеса. Ілюстративне фото: Facebook.com/Ukrzaliznytsia

Вже з вересня з Одеси до столиці та у зворотному напрямку курсуватиме поїзд Інтерсіті+ на постійній основі. Дорога з Києва до Південної Пальміри триватиме близько семи годин.

Про це у четвер, 22 серпня, повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

Читайте також:

Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Розклад:

Поїзд №763/764 вирушатиме з Києва з 6 вересня по середах, пʼятницях та неділях о 14:56 та прибуватиме до Одеси о 22:28.

З Одеси поїзд вирушатиме з 7 вересня по четвергах, суботах та понеділках о 06:10 та прибуватиме до столиці о 13:49.

"Ми подумали, зважили всі "за" та "проти", оцінили попит і вирішили, що ніщо (в тому числі — настання осені) не зупинить поїзда, час якого настав!" — йдеться у повідомлення Укрзалізниці.

Поїзд зі сполученням Київ-Одеса. Фото: УЗ

Де купити квитки

Для зручності пасажирів квитки можна придбати через:

Застосунок Укрзалізниці;

Офіційний сайт Укрзалізниці;

Чат-бот;

Каси вокзалів.

Вартість квитків

У продажу доступні квитки у вагонах першого та другого класу. Слід нагадати, що це швидкісний потяг, де всі місця сидячі. Відтак, у вагоні першого класу одне місце коштує 992 гривні. Тим часом за квиток у другому класі слід заплатити 509 гривень.