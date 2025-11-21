Атака дронов по Одесской области: ПВО сбила шесть Shahed

Мобильная огневая группа во время атаки. Фото иллюстративное: Силы территориальной обороны ВСУ

Ночью силы обороны уничтожили шесть ударных дронов, которыми россияне атаковали Одесскую область. Часть целей пограничники сбили еще на подлете к побережью, еще два беспилотника ликвидировали военные моряки.

Видео с моментом ликвидации дрона показали в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы.

Сбивание дронов

Во время ночной атаки мобильные огневые группы Одесского пограничного отряда сбили четыре беспилотника Shahed-136/131, которые россияне направили на гражданскую и критическую инфраструктуру. Дроны ликвидировали еще до того, как они подошли к побережью. Пограничники работали слаженно и быстро, используя современную технику и вооружение. В ведомстве отмечают, что подразделения имеют подготовленный персонал и постоянно усиливают возможности противодействия воздушным угрозам.

Военно-Морские Силы Украины также отбили атаку, уничтожив два вражеских Shahed-136. Морские подразделения отмечают, что продолжают действовать совместно с другими силами обороны и сбивать цели на суше, в море и в воздухе.

Атаки на Одесскую область

Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что во время утренней тревоги зафиксировано еще несколько падений обломков и попаданий без детонации. Пострадал по меньшей мере один человек, информация уточняется.

В Одессе повреждены жилые и нежилые здания, гаражи, а в сельской местности обломки упали на открытую территорию. Местные власти призывают людей оставаться в укрытиях и не подходить к опасным находкам.

Напомним, мы сообщали, что в Тернополе возросло количество погибших в результате атаки РФ. Также мы писали о том, как одесситы спасались после ночной атаки.