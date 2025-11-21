Атака дронов по Одессе: рассказы очевидцев

Разрушенный дом в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Ночью в Одессе снова раздавались взрывы — российские беспилотники попали в частный сектор. Повреждены десятки домов и несколько предприятий, уничтожены машины. Пострадали пять человек, среди них подросток. На месте работают спасатели, медики и следователи.

Новини.LIVE побывали на месте атаки и пообщались с местными жителями.

Реклама

Читайте также:

Рассказы жителей

Павел уже спал, когда над районом раздались первые взрывы. Он проснулся от резкого грохота и жужжания дрона, который подлетал все ближе. Волна выбила у него окна и повело двери, но, к счастью, он отделался лишь испугом. Мужчина был дома один и признается, что пережидать атаку было негде — этой ночью он так и остался в квартире.

"Когда эта зараза летает, гудит, падает, и ты резко срываешься с кровати — никакого удовольствия нет. Окна побиты, двери покоробило, но в целом обошлось легким испугом. Я был дома. Две стены держу, но той ночью не выходил, как будет — так и будет", — говорит Павел.

Павел рассказывает о ночи. Фото: Новини.LIVE

Разрушенный дом. Фото: Новини.LIVE

Воронка на месте атаки. Фото: Новини.LIVE

Юрий вместе с семьей выбегал на улицу, когда дроны атаковали район. Взрывы срывали шифер и разбивали окна, маленькие дети кричали и плакали от страха. Он пытался сориентироваться, куда бежать, и как защитить близких. Один из дронов попал в соседний дом, и Юрий помог вытащить оттуда женщину, которая получила ожоги третьей степени.

"Мы ее вытаскивали из огня. Женщина была с ожогами третьей степени, а скорая приехала через 40 минут. У меня маленькие дети — выбегали, как были. Шифер летел, окна повылетали.Когда падает как ускорение мопеда, потом ударная волна, и все разлетается. Мы волнуемся не за то, где ударит, а за то, как успеть спрятаться", — рассказал Юрий.

Очевидец Юрий о ночи. Фото: Новини.LIVE

Сгоревшие авто. Фото: Новини.LIVE

Техника убирает после атаки. Фото: Новини.LIVE

Последствия атаки

По данным областной прокуратуры, на рассвете 21 ноября российские силы атаковали город дронами-камикадзе. Удар пришелся на жилые районы и территорию двух предприятий. Уничтожены три легковых авто и повреждены два грузовых. От взрывов пострадали пять человек. Троих госпитализировали, среди них — 16-летний парень. Еще двоим оказали помощь на месте.

Фото среди обломков. Фото: Новини.LIVE

Разрушенное атакой здание. Фото: Новини.LIVE

Разбитая после атаки машина. Фото: Новини.LIVE

В частном секторе масштабы разрушений значительны: повреждены 32 дома, два из них — полностью. Выбито не менее 150 окон, сорвано 22 двери и повреждено девять кровель. Спасатели, медики, коммунальщики и районная администрация работают непрерывно.

Обломки на улице. Фото: Новини.LIVE

Дом, который разрушил удар. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали, что в результате утренней атаки по Одессе обломки дронов упали на гражданские объекты. Также мы писали, что в результате ночной атаки пострадали 5 человек.