Вибігали в чому були — одесити розповіли як рятувалися від дронів

Дата публікації: 21 листопада 2025 12:27
Оновлено: 12:27
Атака дронів по Одесі: розповіді очевидців
Зруйнований будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Уночі в Одесі знову лунали вибухи — російські безпілотники поцілили в приватний сектор. Пошкоджені десятки будинків і кілька підприємств, знищено автівки. Постраждали п’ятеро людей, серед них підліток. На місці працюють рятувальники, медики та слідчі.

Новини.LIVE побували на місці атаки та поспілкуватися з місцевими жителями.

Розповіді мешканців

Павло вже спав, коли над районом пролунали перші вибухи. Він прокинувся від різкого гуркоту й жужжання дрона, що підлітав усе ближче. Хвиля вибила в нього вікна та повело двері, але, на щастя, він відбувся лише переляком. Чоловік був удома сам і зізнається, що перечікувати атаку було ніде — цієї ночі він так і залишився у квартирі.

"Коли ця зараза літає, гуде, падає, і ти різко зриваєшся з ліжка — жодного задоволення нема. Вікна побиті, двері покоробило, але загалом обійшлося легким переляком. Я був удома. Дві стіни тримаю, але тієї ночі не виходив, як буде — так і буде", — каже Павло.

Очевидці розповіли про нічну атаку на Одесу
Павло розповідає про ніч. Фото: Новини.LIVE
Очевидці розповіли про нічну атаку на Одесу
Зруйнований будинок. Фото: Новини.LIVE
Очевидці розповіли про нічну атаку на Одесу
Вирва на місці атаки. Фото: Новини.LIVE

Юрій разом із сім’єю вибігав на вулицю, коли дрони атакували район. Вибухи зривали шифер і розбивали вікна, маленькі діти кричали та плакали від страху. Він намагався зорієнтуватися, куди бігти, і як захистити близьких. Один із дронів потрапив у сусідній будинок, і Юрій допоміг витягти звідти жінку, яка отримала опіки третього ступеня.

"Ми її витягували з вогню.  Жінка була з опіками третього ступеня, а швидка приїхала за 40 хвилин.  У мене маленькі діти — вибігали, як були.  Шифер летів, вікна повилітали.  Коли падає як прискорення мопеда, потім ударна хвиля, і все розлітається.  Ми хвилюємося не за те, де вдарить, а за те, як встигнути сховатися", — розповів Юрій.

Очевидці розповіли про нічну атаку на Одесу
Очевидець Юрій про ніч. Фото: Новини.LIVE
Очевидці розповіли про нічну атаку на Одесу
Згорілі авто. Фото: Новини.LIVE
Очевидці розповіли про нічну атаку на Одесу
Техніка прибирає після атаки. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки

За даними обласної прокуратури, удосвіта 21 листопада російські сили атакували місто дронами-камікадзе. Удар припав на житлові райони та територію двох підприємств. Знищено три легкові авто й пошкоджено два вантажні. Від вибухів постраждали п’ятеро людей. Трьох госпіталізували, серед них — 16-річний хлопець. Ще двом надали допомогу на місці.

Очевидці розповіли про нічну атаку на Одесу
Фото серед уламків. Фото: Новини.LIVE
Очевидці розповіли про нічну атаку на Одесу
Зруйнована атакою будівля. Фото: Новини.LIVE
Очевидці розповіли про нічну атаку на Одесу
Розбита після атаки машина. Фото: Новини.LIVE

У приватному секторі масштаби руйнувань значні: пошкоджено 32 будинки, два з них — повністю. Вибито щонайменше 150 вікон, зірвано 22 двері та ушкоджено дев’ять покрівель. Рятувальники, медики, комунальники та районна адміністрація працюють безперервно.

Очевидці розповіли про нічну атаку на Одесу
Уламки на вулиці. Фото: Новини.LIVE
Очевидці розповіли про нічну атаку на Одесу
Будинок, який зруйнував удар. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли, що внаслідок ранкової атаки по Одесі уламки дронів впали на цивільні об'єкти. Також ми писали, що внаслідок нічної атаки постраждали 5 осіб.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси дрони атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
