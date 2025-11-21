Атака дронів по Одесі: розповіді очевидців

Вибігали в чому були — одесити розповіли як рятувалися від дронів
Уночі в Одесі знову лунали вибухи — російські безпілотники поцілили в приватний сектор. Пошкоджені десятки будинків і кілька підприємств, знищено автівки. Постраждали п’ятеро людей, серед них підліток. На місці працюють рятувальники, медики та слідчі.
Новини.LIVE побували на місці атаки та поспілкуватися з місцевими жителями.
Розповіді мешканців
Павло вже спав, коли над районом пролунали перші вибухи. Він прокинувся від різкого гуркоту й жужжання дрона, що підлітав усе ближче. Хвиля вибила в нього вікна та повело двері, але, на щастя, він відбувся лише переляком. Чоловік був удома сам і зізнається, що перечікувати атаку було ніде — цієї ночі він так і залишився у квартирі.
"Коли ця зараза літає, гуде, падає, і ти різко зриваєшся з ліжка — жодного задоволення нема. Вікна побиті, двері покоробило, але загалом обійшлося легким переляком. Я був удома. Дві стіни тримаю, але тієї ночі не виходив, як буде — так і буде", — каже Павло.
Юрій разом із сім’єю вибігав на вулицю, коли дрони атакували район. Вибухи зривали шифер і розбивали вікна, маленькі діти кричали та плакали від страху. Він намагався зорієнтуватися, куди бігти, і як захистити близьких. Один із дронів потрапив у сусідній будинок, і Юрій допоміг витягти звідти жінку, яка отримала опіки третього ступеня.
"Ми її витягували з вогню. Жінка була з опіками третього ступеня, а швидка приїхала за 40 хвилин. У мене маленькі діти — вибігали, як були. Шифер летів, вікна повилітали. Коли падає як прискорення мопеда, потім ударна хвиля, і все розлітається. Ми хвилюємося не за те, де вдарить, а за те, як встигнути сховатися", — розповів Юрій.
Наслідки атаки
За даними обласної прокуратури, удосвіта 21 листопада російські сили атакували місто дронами-камікадзе. Удар припав на житлові райони та територію двох підприємств. Знищено три легкові авто й пошкоджено два вантажні. Від вибухів постраждали п’ятеро людей. Трьох госпіталізували, серед них — 16-річний хлопець. Ще двом надали допомогу на місці.
У приватному секторі масштаби руйнувань значні: пошкоджено 32 будинки, два з них — повністю. Вибито щонайменше 150 вікон, зірвано 22 двері та ушкоджено дев’ять покрівель. Рятувальники, медики, комунальники та районна адміністрація працюють безперервно.
Нагадаємо, ми повідомляли, що внаслідок ранкової атаки по Одесі уламки дронів впали на цивільні об'єкти. Також ми писали, що внаслідок нічної атаки постраждали 5 осіб.
Читайте Новини.LIVE!