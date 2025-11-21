Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Знищення дронів РФ — як це було минулі ночі над Одесою

Знищення дронів РФ — як це було минулі ночі над Одесою

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 13:05
Оновлено: 13:05
Атака дронів по Одещині: ППО збила шість Shahed
Мобільна вогнева група під час атаки. Фото ілюстративне: Сили територіальної оборони ЗСУ

Уночі сили оборони знищили шість ударних дронів, якими росіяни атакували Одещину. Частину цілей прикордонники збили ще на підльоті до узбережжя, ще два безпілотники ліквідували військові моряки.

Відео з моментом ліквідації дрона показали у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби.

Реклама
Читайте також:

Збиття дронів

Під час нічної атаки мобільні вогневі групи Одеського прикордонного загону збили чотири безпілотники Shahed-136/131, які росіяни спрямували на цивільну та критичну інфраструктуру. Дрони ліквідували ще до того, як вони підійшли до узбережжя. Прикордонники працювали злагоджено та швидко, використовуючи сучасну техніку й озброєння. У відомстві наголошують, що підрозділи мають підготовлений персонал і постійно посилюють можливості протидії повітряним загрозам.

Військово-Морські Сили України також відбили атаку, знищивши два ворожі Shahed-136. Морські підрозділи наголошують, що продовжують діяти спільно з іншими силами оборони та збивати цілі на суходолі, у морі й у повітрі.

Атаки на Одещину

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що під час ранкової тривоги зафіксовано ще кілька падінь уламків та влучань без детонації. Постраждала щонайменше одна людина, інформацію уточнюють.

В Одесі пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, гаражі, а в сільській місцевості уламки впали на відкриту територію. Місцева влада закликає людей залишатися в укриттях і не підходити до небезпечних знахідок.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Тернополі зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ. Також ми писали про те, як одесити рятувалися після нічної атаки.

Одеса Одеська область Новини Одеси ППО атака дрон-камікадзе
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації