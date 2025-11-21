Атака дронів по Одещині: ППО збила шість Shahed

Мобільна вогнева група під час атаки. Фото ілюстративне: Сили територіальної оборони ЗСУ

Уночі сили оборони знищили шість ударних дронів, якими росіяни атакували Одещину. Частину цілей прикордонники збили ще на підльоті до узбережжя, ще два безпілотники ліквідували військові моряки.

Відео з моментом ліквідації дрона показали у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби.

Реклама

Читайте також:

Збиття дронів

Під час нічної атаки мобільні вогневі групи Одеського прикордонного загону збили чотири безпілотники Shahed-136/131, які росіяни спрямували на цивільну та критичну інфраструктуру. Дрони ліквідували ще до того, як вони підійшли до узбережжя. Прикордонники працювали злагоджено та швидко, використовуючи сучасну техніку й озброєння. У відомстві наголошують, що підрозділи мають підготовлений персонал і постійно посилюють можливості протидії повітряним загрозам.

Військово-Морські Сили України також відбили атаку, знищивши два ворожі Shahed-136. Морські підрозділи наголошують, що продовжують діяти спільно з іншими силами оборони та збивати цілі на суходолі, у морі й у повітрі.

Атаки на Одещину

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що під час ранкової тривоги зафіксовано ще кілька падінь уламків та влучань без детонації. Постраждала щонайменше одна людина, інформацію уточнюють.

В Одесі пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, гаражі, а в сільській місцевості уламки впали на відкриту територію. Місцева влада закликає людей залишатися в укриттях і не підходити до небезпечних знахідок.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Тернополі зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ. Також ми писали про те, як одесити рятувалися після нічної атаки.