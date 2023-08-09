Уникальная операция: одесские врачи восстановили лицо 11-летнего ребенка
14 июля в одном из округов Одесской области произошло страшное событие. 11-летняя девочка попала под металлические качели, в результате чего получила серьезные травмы лица и мозга. Операция, которую провели медики, вошла в историю больницы.
Историей спасения ребенка поделилась на странице в facebook Одесская областная детская клиническая больница.
Спасение ребенка в Одесской области
Врачи отделения реанимации в течение двух недель боролись за жизнь и здоровье маленькой пациентки. Восстановление не только физического, но и психологического состояния ребенка являлось главной задачей для медицинского коллектива.
3 августа вошел в историю больницы как день подвига и сотрудничества. Офтальмологи и челюстно-лицевые хирурги через 10 часов напряженного труда восстановили костную структуру лица ребенка.
"Часы напряженного труда, большая концентрация и профессиональное мастерство — все это помогло собрать и стабилизировать обломки костей лица ребенка. Результатом стали восстановленные стенки орбит и форма верхней челюсти. Через пять дней после операции девочка возвращается к миру с двумя глазами, наполненная жизненной силой и готова к преодолению последующих этапов восстановления", — говорится в сообщении.
Напомним, в Одесской детской областной клинической больнице кардиохирурги провели операцию на сердце ребенка. 7-летний мальчик получил пулевое ранение.