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Уникальная операция: одесские врачи восстановили лицо 11-летнего ребенка

9 августа 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Уникальная операция: одесские врачи восстановили лицо 11-летнего ребенка
Одесские врачи провели сложную операцию. Фото: Одесская областная детская клиническая больница
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

14 июля в одном из округов Одесской области произошло страшное событие. 11-летняя девочка попала под металлические качели, в результате чего получила серьезные травмы лица и мозга. Операция, которую провели медики, вошла в историю больницы.

Историей спасения ребенка поделилась на странице в facebook Одесская областная детская клиническая больница.

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Врачи отделения реанимации в течение двух недель боролись за жизнь и здоровье маленькой пациентки. Восстановление не только физического, но и психологического состояния ребенка являлось главной задачей для медицинского коллектива.

3 августа вошел в историю больницы как день подвига и сотрудничества. Офтальмологи и челюстно-лицевые хирурги через 10 часов напряженного труда восстановили костную структуру лица ребенка.

Операция в Киеве. Фото: Одесская областная детская клиническая больница
Операция в Киеве. Фото: Одесская областная детская клиническая больница

"Часы напряженного труда, большая концентрация и профессиональное мастерство — все это помогло собрать и стабилизировать обломки костей лица ребенка. Результатом стали восстановленные стенки орбит и форма верхней челюсти. Через пять дней после операции девочка возвращается к миру с двумя глазами, наполненная жизненной силой и готова к преодолению последующих этапов восстановления", — говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской детской областной клинической больнице кардиохирурги провели операцию на сердце ребенка. 7-летний мальчик получил пулевое ранение.

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