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Одеські лікарі провели унікальну операцію на серці дитини з кульовим пораненням

3 квітня 2023 21:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Лікарі
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Одеській дитячій обласній клінічній лікарні кардіохірурги провели операцію на серці дитини. 7-річний хлопчик отримав кульове поранення.

Про це повідомляє Одеська ОВА.

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Деталі

У суботу, 1 квітня, до медичного закладу була госпіталізована 7-річна дитина з травмою серця. 

У лікарні зазначили, що гра двох братів 7-ми та 8-ми років гвинтівкою, яка була зарядженою, закінчилася пораненням лівої частини грудної стінки з проникненням кулі в порожнину перикарда (серцевої сумки) та ураженням задньої стінки лівого шлуночка серця.

"Дитина народилася у "сорочці", бо, на щастя, хлопчик був вчасно госпіталізований до Татарбунарської багатопрофільної  лікарні та переведений до нашого закладу,  де був прооперований в ургентному порядку нашими кардіохірургами — завідувачем відділенням серцево-судинної хірургії Володимиром Бузовським та лікарем серцево-судинним хірургом Олександром Гоцуляком. Вони виконали оперативне втручання на серці та врятували дитину", — розповів директор Одеської обласної дитячої клінічної лікарні Павло Георгієв. 

Зараз дитина почуває себе краще. Хлопчик перебуває у післяопераційному періоді.

Операция в Одессе

Операция в Одессе

Нагадаємо, лікарі Одеси минулого тижня прийняли пологи у понад сотні породіль. Хлопчиків народилося на два більше, ніж дівчаток.

Також ми писали, що Одещина на другому місці за народжуваністю на півдні України, її обійшла тільки Дніпропетровщина. Всього на світ у шести областях з’явилось майже 50 тисяч малюків.

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