Одеські лікарі провели унікальну операцію на серці дитини з кульовим пораненням

Лікарі

В Одеській дитячій обласній клінічній лікарні кардіохірурги провели операцію на серці дитини. 7-річний хлопчик отримав кульове поранення.

Про це повідомляє Одеська ОВА.

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У суботу, 1 квітня, до медичного закладу була госпіталізована 7-річна дитина з травмою серця.

У лікарні зазначили, що гра двох братів 7-ми та 8-ми років гвинтівкою, яка була зарядженою, закінчилася пораненням лівої частини грудної стінки з проникненням кулі в порожнину перикарда (серцевої сумки) та ураженням задньої стінки лівого шлуночка серця.

"Дитина народилася у "сорочці", бо, на щастя, хлопчик був вчасно госпіталізований до Татарбунарської багатопрофільної лікарні та переведений до нашого закладу, де був прооперований в ургентному порядку нашими кардіохірургами — завідувачем відділенням серцево-судинної хірургії Володимиром Бузовським та лікарем серцево-судинним хірургом Олександром Гоцуляком. Вони виконали оперативне втручання на серці та врятували дитину", — розповів директор Одеської обласної дитячої клінічної лікарні Павло Георгієв.

Зараз дитина почуває себе краще. Хлопчик перебуває у післяопераційному періоді.

Нагадаємо, лікарі Одеси минулого тижня прийняли пологи у понад сотні породіль. Хлопчиків народилося на два більше, ніж дівчаток.

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