Одесские врачи провели уникальную операцию на сердце ребенка с пулевым ранением

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В Одесской детской областной клинической больнице кардиохирурги провели операцию на сердце ребенка. 7-летний мальчик получил пулевое ранение.

Об этом сообщает Одесская ОВА.

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В субботу, 1 апреля, в медицинское учреждение был госпитализирован 7-летний ребенок с травмой сердца.

В больнице отметили, что игра двух братьев 7-ми и 8-ми лет заряженной винтовкой закончилась ранением левой части грудной стенки с проникновением пули в полость перикарда (сердечной сумки) и поражением задней стенки левого желудочка сердца.

"Ребенок родился в "рубашке", потому что, к счастью, мальчик был вовремя госпитализирован в Татарбунарскую многопрофильную больницу и переведен в наше учреждение, где был прооперирован в ургентном порядке нашими кардиохирургами — заведующим отделением сердечно-сосудистой хирургии Владимиром Бузовским и Александром Гоцуляком. Они выполнили оперативное вмешательство на сердце и спасли ребенка", — рассказал директор Одесской областной детской клинической больницы Павел Георгиев.

Сейчас ребенок чувствует себя лучше. Мальчик находится в послеоперационном периоде.

Напомним, врачи Одессы на прошлой неделе приняли роды более сотни рожениц. Мальчиков родилось на два больше девочек.

Также мы писали, что Одесская область на втором месте по рождаемости на юге Украины ее обошла только Днепропетровская область. Всего на свет в шести областях появилось около 50 тысяч малышей.