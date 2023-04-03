Директор одеської будівельної фірми постане перед судом

Його підозрюють в ухиленні від сплати податків

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора підприємства з будівництва житлових і нежитлових будівель. Його підозрюють в умисному ухиленні від сплати податків у значному розмірі.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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"Слідством встановлено, що підприємство, в порушення вимог податкового законодавства, продавало квартири громадянам за готівку без відображення у податковій звітності підприємства повного об’єму реалізованої нерухомості. Це призвело до ненадходження до бюджету майже 8,7 млн гривень", — йдеться у повідомленні.

За втручання прокуратури під час досудового розслідування державі відшкодовано збитки у повному обсязі.

Якщо провину підозрюваного буде доведено, його загрожує покарання у вигляді штрафу від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, в Одесі власник готелю, що розташований в Аркадії, намагається без дозвільних документів звести прибудову. Ділянка, на якій виконуються будівельні роботи належить міській раді.

Фото: Слово і Діло