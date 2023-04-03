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Директор одесской строительной фирмы предстанет перед судом

3 апреля 2023 18:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Директор одесской строительной фирмы предстанет перед судом
Его подозревают в уклонении от уплаты налогов
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении директора предприятия по строительству жилых и нежилых построек. Он подозревается в умышленном уклонении от уплаты налогов в значительном размере.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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"Следствием установлено, что предприятие, в нарушение требований налогового законодательства, продавало квартиры гражданам за наличные деньги без отражения в налоговой отчетности предприятия полного объема реализованной недвижимости. Это привело к непоступлению в бюджет почти 8,7 млн гривен", — говорится в сообщении.

Благодаря вмешательству прокуратуры в ходе досудебного расследования государству возмещен ущерб в полном объеме.

Если вина подозреваемого будет доказана, его грозит наказание в виде штрафа от пяти тысяч до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого.

Напомним, в Одессе владелец гостиницы, расположенной в Аркадии, пытается без разрешительных документов возвести пристройку. Участок, на котором выполняются строительные работы, принадлежит городскому совету.

Фото: Слово и Дело

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