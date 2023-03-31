СБУ виявила схему розкрадання коштів на ремонті освітніх закладів Одещини

Про підозру повідомили трьом учасникам схеми

СБУ в Одеській області розкрила механізм привласнення державних грошей, які були виділені на будівництво та ремонт закладів освіти регіону. Директор одного з клінічних санаторіїв Одеси, за попередніми даними, організував цю схему та залучив до неї посадовців одного з підрозділів облдержадміністрації та представників комерційних структур.

Про це повідомляє Управління СБ України в Одеській області.

Угода на будівництво та ремонт закладів освіти була здійснена за умови перемоги афілійованої фірми у тендері. Проте, роботи не були проведені в повному обсязі, а зловмисники привласнили частину отриманих грошей.

Розслідування щодо встановлення розміру завданих державі збитків ще триває, але під час обшуків фігурантів було знайдено докази протиправної діяльності — чорну бухгалтерію, печатки, комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Яке покарання чекає на організаторів схеми

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.

Організатору оборудки, двом його подільникам та керівнику підрозділу облдержадміністрації повідомлено про підозри у вчиненні злочинів, передбачених ст.191 та ст.358 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у червні 2020 року керівник підприємства-підрядника привласнив бюджетні кошти під час капітального ремонту дитячого майданчика. Внаслідок таких протиправних дій обласному бюджету завдано майже 100 тисяч гривень шкоди.

Ще на Одещині викрили чергову масштабну схему розкрадання державних коштів. Керівництво та службових осіб Одеської Обласної військової адміністрації підозрюють у розтраті понад 7 млн грн. Ймовірно, вони заробляли на закупівлях продуктів для ЗСУ.

Також ми писали, що директор одного з приватних підприємств Одеси заволодів бюджетними коштами під час ремонту дитмайданчика. Миколаївські слідчі повідомили йому про підозру.