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СБУ выявила схему хищения средств на ремонте образовательных учреждений Одесской области

31 марта 2023 13:35
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
О подозрении сообщили трем участникам схемы
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

СБУ в Одесской области раскрыла механизм присвоения государственных денег, которые были выделены на строительство и ремонт учебных заведений региона. Директор одного из клинических санаториев Одессы, по предварительным данным, организовал эту схему и привлек к ней должностных лиц одного из подразделений облгосадминистрации и представителей коммерческих структур.

Об этом сообщает Управление СБ Украины в Одесской области.

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Соглашение на строительство и ремонт учебных заведений было осуществлено при условии победы аффилированной фирмы в тендере. Однако работы не были проведены в полном объеме, а злоумышленники присвоили часть полученных денег.

Расследование по установлению размера нанесенного государству ущерба продолжается, но во время обысков фигурантов были найдены доказательства противоправной деятельности — черная бухгалтерия, печать, компьютерная техника и мобильные телефоны.

Какое наказание ждет организаторов схемы

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.

Организатору сделки, двум его делителям и руководителю подразделения облгосадминистрации сообщено о подозрениях в совершении преступлений, предусмотренных ст.191 и ст.358 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в июне 2020 года руководитель предприятия-подрядчика присвоил бюджетные средства во время капитального ремонта детской площадки. В результате таких противоправных действий областному бюджету нанесен почти 100 тысяч гривен ущерба.

Еще в Одесской области разоблачили очередную масштабную схему хищения государственных средств. Руководство и должностные лица Одесской Областной военной администрации подозревают в растрате более 7 млн грн. По всей вероятности, они зарабатывали на закупках продуктов для ВСУ.

Также мы писали, что директор одного из частных предприятий Одессы завладел бюджетными средствами во время ремонта детской площадки. Николаевские следователи сообщили ему о подозрении.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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