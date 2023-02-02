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Заробляли на закупівлях для ЗСУ: чиновників Одеської ОВА підозрюють у розтраті держбюджету

2 лютого 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Чиновників Одеської ОВА підозрюють у розтраті держбюджету
Вони можуть потрапити за ґрати на 12 років
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На Одещині викрили чергову масштабну схему розкрадання державних коштів. Керівництво та службових осіб Одеської Обласної військової адміністрації підозрюють у розтраті понад 7 млн грн. Ймовірно, вони заробляли на закупівлях продуктів для ЗСУ.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Деталі справи

За даними слідства, на закупівлю продуктів було виділено 500 млн грн, а на закупівлю спеціального спорядження і військового обмундирування для підрозділів ТРО та добровольчих формувань Одеси — понад 106 млн грн. Посадовці у змові з директором завищили ринкову вартість продуктів під час укладення тристоронніх угод про придбання продовольчих товарів для Збройних сил України.

Кого підозрюють у схемі

прокуратура

"Серед фігурантів — колишній заступник голови Одеської обласної військової адміністрації, начальник одного з департаментів (депутат Одеської обласної ради) та начальник відділу ОВА. Встановлено, що у квітні 2022 року лише за одним укладеним з підконтрольним товариством договором на закупівлю продуктів на 40 млн грн різниця у вартості сягнула семи мільйонів. Але сума привласнених бюджетних коштів може бути в рази більшою, тож робота слідчих триває", — повідомив т.в.о  Голови Національної поліції України Іван Вигівський.

Яке покарання чекає на чиновників

Наразі їм повідомлено про підозру у розтраті грошових коштів у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). За привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем може загрожувати позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, правоохоронці викрили заступника начальника одного з управлінь Одеської ОВА біля будівлі під час одержання 40 тис. дол., це була тільки перша частина суми, яку він мав отримати. Наразі за місцем його роботи та проживання тривають обшуки.

Також ми писали, що землю в портовій акваторії Чорноморської філії ДП "АМПУ" незаконно вивели із державної власності. До схеми можуть бути причетні чотири посадовці, що обіймали високі посади.

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