Чиновников Одесской ОВА подозревают в растрате госбюджета

Они могут попасть за решетку на 12 лет

В Одесской области разоблачили очередную масштабную схему хищения государственных средств. Руководство и должностные лица Одесской Областной военной администрации подозревают в растрате более 7 млн грн. Вероятно, они зарабатывали на закупках продуктов для ВСУ.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Детали дела

По данным следствия, на закупку продуктов было выделено 500 млн грн, а на закупку специального снаряжения и военного обмундирования для подразделений ТРО и добровольческих формирований Одессы — более 106 млн грн. Чиновники в сговоре с директором завысили рыночную стоимость продуктов при заключении трехсторонних соглашений о приобретении продовольственных товаров для Вооруженных сил Украины.

Кого подозревают в схеме

"Среди фигурантов — бывший заместитель председателя Одесской областной военной администрации, начальник одного из департаментов (депутат Одесского областного совета) и начальник отдела ОВА. Установлено, что в апреле 2022 года только по одному заключенному с подконтрольным обществом договору на закупку продуктов на 40 млн грн разница в стоимости достигла семи миллионов. Но сумма присвоенных бюджетных средств может быть в разы больше, поэтому работа следователей продолжается", — сообщил и.о. Главы Национальной полиции Украины Иван Выговский.

Какое наказание ждет чиновников

В настоящее время они сообщены о подозрении в растрате денежных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). За присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением может грозить лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители разоблачили заместителя начальника одного из управлений Одесской ОВА возле здания при получении 40 тыс. долл. США, это была только первая часть суммы, которую он должен был получить. По месту его работы и проживания продолжаются обыски.

Также мы писали, что землю в портовой акватории Черноморского филиала ГП "АМПУ" незаконно вывели из государственной собственности. К схеме могут быть причастны четыре должностных лица, занимавших высокие должности.