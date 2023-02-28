На Одещині судитимуть підрядника, що ремонтував спортивний майданчик

На підрядника чекає суд

У червні 2020 року керівник підприємства-підрядника привласнив бюджетні кошти під час капітального ремонту дитячого майданчика. Внаслідок таких протиправних дій обласному бюджету завдано майже 100 тисяч гривень шкоди.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Ремонт дитячого майданчика

Капітальний ремонт дитячого майданчика мав відбутись в навчально-виховному комплексі "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів — дошкільний заклад" в одному з сіл на Болградщини.

За договором ремонтні роботи коштували майже мільйон. За ці гроші мали улаштувати покриття з піщано-гравійних сумішей для гри в баскетбол та волейбол, встановити ігрового тренажерний комплекс та лавки для відпочинку.

Підрядник вніс до актів приймання виконаних будівельних робіт неправдиві відомості. Внаслідок цього безпідставно перерахували майже 100 тисяч гривень бюджетних коштів.

"Згідно з висновком експертизи, частина робіт з улаштування гравійного покриття та встановлення одного гімнастичного комплексу взагалі не виконувались", — йдеться в повідомленні.

Яке покарання чекає на підрядника

Прокурори Болградської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора підрядної компанії за фактом службового підроблення та заволодіння бюджетними коштами (ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України).

Санкції першої статті караються штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Тим часом за привласнення грошей передбачено покарання у вигляді обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, на Одещині викрили чергову масштабну схему розкрадання державних коштів. Керівництво та службових осіб Одеської Обласної військової адміністрації підозрюють у розтраті понад 7 млн грн. Ймовірно, вони заробляли на закупівлях продуктів для ЗСУ.

Також ми писали, що директор одного з приватних підприємств Одеси заволодів бюджетними коштами під час ремонту дитмайданчика. Миколаївські слідчі повідомили йому про підозру.