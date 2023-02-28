Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Заробив на дітях: на Одещині судитимуть підрядника, який ремонтував спортивний майданчик arrow

Заробив на дітях: на Одещині судитимуть підрядника, який ремонтував спортивний майданчик

28 лютого 2023 12:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині судитимуть підрядника, що ремонтував спортивний майданчик
На підрядника чекає суд
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У червні 2020 року керівник підприємства-підрядника привласнив бюджетні кошти під час капітального ремонту дитячого майданчика. Внаслідок таких протиправних дій обласному бюджету завдано майже 100 тисяч гривень шкоди. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Читайте також:

Ремонт дитячого майданчика

Капітальний ремонт дитячого майданчика мав відбутись в навчально-виховному комплексі "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів — дошкільний заклад" в одному з сіл на Болградщини. 

За договором ремонтні роботи коштували майже мільйон. За ці гроші мали улаштувати покриття з піщано-гравійних сумішей для гри в баскетбол та волейбол, встановити ігрового тренажерний комплекс та лавки для відпочинку.

дитячий майданчик

Підрядник вніс до актів приймання виконаних будівельних робіт неправдиві відомості. Внаслідок цього безпідставно перерахували  майже 100 тисяч гривень бюджетних коштів.

дитячий майданчик

"Згідно з висновком експертизи, частина робіт з улаштування гравійного покриття та встановлення одного гімнастичного комплексу взагалі не виконувались", — йдеться в повідомленні. 

Яке покарання чекає на підрядника

Прокурори Болградської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора підрядної компанії за фактом службового підроблення та заволодіння бюджетними коштами (ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України).

Санкції першої статті караються штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Тим часом за привласнення грошей передбачено покарання у вигляді обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, на Одещині викрили чергову масштабну схему розкрадання державних коштів. Керівництво та службових осіб Одеської Обласної військової адміністрації підозрюють у розтраті понад 7 млн грн. Ймовірно, вони заробляли на закупівлях продуктів для ЗСУ.

Також ми писали, що директор одного з приватних підприємств Одеси заволодів бюджетними коштами під час ремонту дитмайданчика. Миколаївські слідчі повідомили йому про підозру. 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

13:55 Мобілізація 2023: як підготуватися до проходження ВЛК, якщо є серйозні хвороби

Новина з фото

13:52 ​​​​​​​Українські полярники показали пташенят субантарктичних пінгвінів

13:51 Призначено нового головного тренера збірної України: це не Ребров

13:51 Руслана Лижичко підтримала кримчан та зізналась, що мріє зробити після повернення півострова

Новина з відео

13:46 UNITED24 створили сайт, який дозволяє "пройтися" вулицями зруйнованих українських міст

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:45 В Одесі відкривають транзитний рух транспорту по вулиці Приморська: що це означає

13:28 Столтенберг розповів, коли Україна зможе розраховувати на членство в НАТО

Ексклюзив

13:25 Тімур Мірошниченко втретє стане батьком: кого планує усиновити родина

Новина з відео

13:24 ​​​​​​​Росіяни намагалися прорвати українську оборону під Сватовим, — Гайдай

13:23 Маша Єфросиніна зізналась, як реагує на "бавовну" в Криму

Новина з відео

13:46 UNITED24 створили сайт, який дозволяє "пройтися" вулицями зруйнованих українських міст

Ексклюзив

13:25 Тімур Мірошниченко втретє стане батьком: кого планує усиновити родина

Новина з відео

13:24 ​​​​​​​Росіяни намагалися прорвати українську оборону під Сватовим, — Гайдай

Ексклюзив

12:22 Тімур Мірошниченко розповів, скільки хоче мати дітей

Новина з відео

11:10 ЗСУ та ГУР завадили росіянам завдати чергового ракетного удару, — Кім

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

10:41 Світло має бути: яка ситуація в електросистемі Одещини

Новина з відео

10:05 Під Мар'їнкою один український десантник знищив п'ять танків і три БМП

Новина з відео

20:30 УПЛ повертається: як дебютував Ротань з "Олександрією" проти "Металіста 1925"

Ексклюзив

20:04 У Києві повністю відновили відому багатоповерхівку, куди рік тому влучила ракета

Новина з відео

19:35 "Жорик погиб": окупанти скаржаться на катастрофічні втрати у Донецькій області

Ексклюзив

06:00 Що далі? Кроки по відбудові України після війни

20:52 Удар у Мачулищах: блоха покусала гіганта

20:05 Рік російської пропаганди: як путінські наративи блокуються в Європі та ширяться в інших країнах

18:50 Наталія Приходько: Фонд Вадима Столара від початку війни надав допомоги вже на 271 млн гривень

Ексклюзив

18:25 "Я попрощалася із життям": рік тому у висотку на Лобановського влучила російська ракета

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:29 "Останнє" китайське попередження: що стоїть за мирними пропозиціями Піднебесної

08:00 Як корупція підживлює війну

Ексклюзив

06:00 Як економіка росії переживає санкції, та що буде далі

Ексклюзив

18:00 "Долучатимуться до всіх військових конфліктів": астрологиня спрогнозувала зміну влади у росії та США

12:00 Глибокого занепокоєння мало: Захід має розширити рамки військової допомоги

Актуальне по темі

None 28 Лютий 13:57

Мобілізація 2023: як підготуватися до проходження ВЛК, якщо є серйозні хвороби

None 28 Лютий 13:53

​​​​​​​Українські полярники показали пташенят субантарктичних пінгвінів

None 28 Лютий 13:50

Призначено нового головного тренера збірної України: це не Ребров

None 28 Лютий 13:50

Руслана Лижичко підтримала кримчан та зізналась, що мріє зробити після повернення півострова

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB